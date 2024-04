4月22日 発表

武田スーパー氏が手がけるマンガ「だれでも抱けるキミが好き」の第31話「付き合えると思う?」より第35話「スケベだな アガワ」の描き直しが行なわれることが告知された。

「だれでも抱けるキミが好き」は童貞高校生のゴトウがセックス大好きなギャル・アガワさんを好きになってしまうところから始まる物語。本日4月22日発売のヤングマガジン21/22合併号にて連載開始から1周年を迎え、累計20万部を突破している。

第31話から第35話にかけては誘惑に満ちた場面で真摯な判断を下すゴトウの姿が描かれていたが、作者によれば「どうして3P描かなかったんだろう」、「3P描いておけば良かった」、「3P描かせろ」と打ち合わせの度に担当編集に伝えており、それは「ただこのまま進めても退屈な展開が続くだけでエロくできない」と思ったから。それを見かねた担当編集が編集長に掛け合った結果、描き直しの許可が下りたのだと言う。

なお、ヤンマガWeb誌上では描き直しのお詫びとして1巻分が4月28日まで無料公開される。また、第31話より第35話にはタイトルに「旧」が付記されており、本日公開された書き直された31話「俺は3Pをする!」には「新」が付記され、読み比べることが可能となっている。

□ヤンマガWeb「誰でも抱けるキミが好き」のページ

