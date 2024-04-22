Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年4月19日9時から4月22日23時59分まで「AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク」を開催中。

現在、11台の機器へ同時充電が可能な「Anker USB Power Strip」やiPhone 15 Plusと同様サイズでデスク周りをすっきりと整理できる「Anker Prime Charging Station」など、Ankerのアイテムがお買い得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年4月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月0円セール開催中

11台の機器へ同時充電が可能な「Anker USB Power Strip」が15％オフとお得な価格で販売中！

Anker USB Power Strip (11-in-1) (USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-C ポート USB-A ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】 2,540円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 15 Plusと同様サイズ。デスク周りをすっきりと整理できる「Anker Prime Charging Station」が20％オフ！

Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック） 11,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 521 Power Strip（USBタップ 電源タップ コンセント差込口 3口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro Android各種対応 3,990円 （ポイント5倍） Amazonで見る PR PR

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)（電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 1ポート 延長コード 0.9m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro MacBook Pro Android 各種 その他機器対応（ホワイト） 5,590円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 647 Charging Station (100W, 10-in-1) 単ポート最大60W / 合計最大100W / USBタップ 電源タップ 7,190円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports) - 65W 4ポート USB-C 充電器 PowerIQ3.0搭載, PD対応 GaN(窒素ガリウム)採用 iPhone/iPad/iPod/MacBook Air/その他USB-C機器対応 (ブラック) 3,770円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンドが25％オフとお買い得！

Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) モニタースタンド ワイヤレス充電 100W USB PD対応 4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート 10Gbps USB-C USB-Aポート搭載 高速データ転送 24,740円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 551 USB-C ハブ（8-in-1, Tablet Stand）折りたたみ式タブレットスタンド USB PD対応 USB-Cポート 4K出力対応 HDMIポート データ転送用USB-Aポート 3.5mmオーディオジャック microSD＆SDカードスロット 7,490円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

最大45Wの出力でノートパソコンにも対応できる高速充電器「Anker Nano II 45W」がお得に購入できるチャンス！

Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック) 2,990円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker 737 Charger (GaNPrime 120W) (USB PD 充電器) (ブラック) 10,390円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

「PowerWave Magnetic Pad Lite」が20％オフや「MagGo Power Bank」が22％オフなど、Ankerのワイヤレス充電器がお買い得価格で登場！

Anker PowerWave 10 Stand ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy 各種対応 最大10W出力 (ブラック) 2,090円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerWave Magnetic Pad Lite（マグネット式ワイヤレス充電器） iPhone 15 / 14シリーズ ホワイト 1,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker MagGo Power Bank (6600mAh) モバイルバッテリー Qi2対応 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 折りたたみ式スタンド iPhone 15/14/13/12 シリーズ専用 (ホワイト) 6,990円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

絡まりにくく、柔軟なAnkerのシリコン製USB-C & USB-Cケーブルが22％オフ！

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 100W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック) 1,390円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker PowerLine lll Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証 Anker絡まないケーブル USB PD対応 シリコン素材採用iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック) 1,690円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール商品一覧はこちら

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク｣は、4月22日23時59分まで開催中！

Source:AmazonスマイルSALE ゴールデンウィーク