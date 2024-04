【「平成敗残兵☆すみれちゃん」:最新話以外全話無料公開】公開期間:4月22日~4月28日まで

講談社は、同社のコミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて、マンガ「平成敗残兵☆すみれちゃん」の最新話以外全話を無料公開している。公開期間は4月28日まで。

本マンガは、里見U氏が描く元・売れないアイドル、現・プータローの「すみれちゃん」が、従兄弟の高校1年生「ゆうせい」と協力して同人グラビアを出して世の中にリベンジする物語である。

今回本マンガ1巻の発売を記念して、最新話15話を除く全14話を期間限定で無料公開している。

□ヤンマガWeb「平成敗残兵☆すみれちゃん」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.