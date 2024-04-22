ニューシングル「Masterplan」



2024年4月24日リリースレーベル : B-ME▼ご予約・ご購入はこちらからhttps://befirst.lnk.to/ConceptSingleCD収録内容（全品番共通）・Masterplan・Set Sail / ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG・Glorious / 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌・Nova Flame 〜One of the BE:ST-01 JUNON〜【SG＋DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61425/B価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61426/B価格 : ￥3,740 (税込) ￥3,400 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード映像収録内容（AVCD-61425/B・AVCD-61426/B）LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-1.Mainstream2.Milli-Billi3.Brave Generation4.Don't Wake Me Up5.Shining One6.SOS7.Salvia8.Bye-Good-Bye9.Scream【SG＋DVD(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61427/B価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61428/B価格 : ￥2,640 (税込) ￥2,400 (税抜)初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード映像収録内容（AVCD-61427/B・AVCD-61428/B）1.Masterplan -Music Video-2.Glorious -Special Movie-3.Masterplan -Behind The Scenes-4.Glorious -Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】品番 : AVCD-61429価格 : ￥1,815 (税込) ￥1,650 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG＋DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61430/B価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)仕様 : 紙ジャケット・三方背ケース特典 : フォトブック【SG＋Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品品番 : AVC1-61431/B価格 : ￥5,940 (税込) ￥5,400 (税抜)仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック映像収録内容（AVC1-61430/B・AVC1-61431/B）1.Masterplan -Music Video-2.Glorious -Special Movie-3.Masterplan -Behind The Scenes-4.Glorious -Behind The Scenes-LIVE -D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA-1.Mainstream2.Milli-Billi3.Brave Generation4.Don't Wake Me Up5.Shining One6.SOS7.Salvia8.Bye-Good-Bye9.Scream【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズA品番 : AVZ1-61432価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱：CD＋バンドルグッズA グッズ : コレクトブックA＋トレーティングカード（集合A1枚）（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）【SG(スマプラ対応)】BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD＋バンドルグッズB品番 : AVZ1-61433価格 : ￥4,400 (税込) ￥4,000 (税抜)初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱：CD＋バンドルグッズB グッズ : コレクトブックB＋トレーティングカード（集合B1枚）（トレーディングカードを収納できるアイテムです。）