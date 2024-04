イオンファンタジーが運営する「モーリーファンタジー」「PALO」施設に、『ハリー・ポッター』限定プライズが、2024年4月26日(金)より登場!

ホグワーツの4つの寮をイメージしたトランク風収納ボックス、リュック、ポーチなど、日常使いしたくなるデザインのグッズが展開されています☆

イオンファンタジー『ハリー・ポッター』限定プライズグッズ

展開期間:2024年4月26日(金) 〜 無くなり次第終了

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

映画『ハリー・ポッター』に登場するホグワーツ魔法魔術学校の寮「グリフィンドール」「スリザリン」「レイブンクロー」「ハッフルパフ」をイメージした限定プライズグッズが、「モーリーファンタジー」「PALO」などのゲームセンターに登場!

今回登場するのは「ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス」(全4種)、「ハリー・ポッター プレミアムリュック」(全1種)、「ハリー・ポッター デイバッグポーチ」(全4種)です。

「プラチナムザッカトランク型収納ボックス」と「デイバッグポーチ」は、ホグワーツ4寮を象徴する寮章とカラーをデザインしたアイテム。

「グリフィンドール」「スリザリン」「レイブンクロー」「ハッフルパフ」の4種類がラインナップされています。

「プレミアムリュック」はホグワーツ4寮すべての寮章と、各寮のフラッグ、そしてホグワーツ魔法魔術学校の校章が入った豪華なデザインです。

ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス

種類:全4種(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)

サイズ:縦約30×横約41×奥行約15cm

『ハリー・ポッター』のホグワーツ4寮の寮章をあしらったトランク型収納ボックス。

おしゃれに部屋の片づけができ、インテリアとして飾るのもおすすめなグッズです☆

裏地は各寮の寮章をモチーフにしたパターン柄。

お家の中で「ハリー・ポッター」の世界を楽しめる、こだわりのグッズです。

ハリー・ポッター プレミアムリュック

種類:全1種

サイズ:縦約40×横約29×奥行約13cm

『ハリー・ポッター』のホグワーツ4寮すべての寮章と、各寮のフラッグ、そしてホグワーツ魔法魔術学校の校章が入った豪華なデザインのリュックです。

大きく開く口がついていて、たっぷり荷物が入るのも嬉しいポイント。

手前には、小物を収納できるポケットがついています。

ハリー・ポッター デイバッグポーチ

種類:全4種(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)

サイズ:ポーチ本体 縦約14×横約12×奥行2cm

『ハリー・ポッター』のホグワーツ4寮の寮章をあしらったポーチ。

各寮の寮章をあしらい、ホグワーツの制服をイメージしたデザインです。

取り付け用のカラビナと、各寮の寮章が入ったチャーム付き☆

『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめる、おしゃれなプライズグッズ。

イオンファンタジーの『ハリー・ポッター』限定プライズは、モーリーファンタジー・PALOなどにて2024年4月26日(金)より登場します☆

※画像はイメージです

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗があります

※展開日・展開店舗は予告無く変更する場合があります

※景品は数に限りがあります。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へ問い合わせください

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合があります

掲載の製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとの契約のもと、セガが製造しています。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)

