エッグヘッド編のルフィがラインナップに入った「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十七海戦」が2024年4月第4週より順次発売される。また、同時に「ONE PIECE 背景ジオラマスタンド」がもらえる企画も実施される。1997年より週刊少年ジャンプにて連載中の尾田栄一郎の漫画を原作とするTVアニメ『ONE PIECE』。2024年で放送開始25周年を迎える本作は、歴史上ただ一人 ”偉大なる航路(グランドライン)” を制覇した、海賊王ゴール・D・ロジャーが残した ”ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)” を巡り、海賊王に憧れる少年ルフィが大海原へ旅に出る海洋冒険ロマンの物語だ。

本商品はガシャポン(R)で発売している『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版、尾田栄一郎先生も激推ししているという大人気シリーズである「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」の17弾だ。カプセル自体が悪魔の実となっており、フィギュアを入れてディスプレイケースとして飾ったり、カプセルを組み合わせて飾ることも可能というプレイバリューの高いアイテム。今回はエッグヘッド編のモンキー・D・ルフィ、Dr.ベガパンクに加え、スモーカー、たしぎ、バーソロミュー・くま、ウープ・スラップを合わせた全6種がラインナップ。そして「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」は今回の第17弾にて、「ワンピの実」シリーズ累計出荷数1000万個を突破する。 これを記念して、「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十七海戦」を6つ購入すると、対象の店頭で「ONE PIECE 背景ジオラマスタンド」(全1種)が一枚もらえるキャンペーンが実施される。1000万個のうち、いったい自分は何個持っているのだろう……、これを機に数えてみるときっとビックリするに違いない。背景ジオラマスタンドはエッグヘッドの街並みのようになっているので、17弾にラインナップされているルフィやDr.ベガパンクを飾るのにピッタリ! 景品はなくなり次第終了なので、気になる方はお早めに。(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション