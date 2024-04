【「ハリー・ポッター」限定プライズ】展開期間:4月26日(金) ~ 無くなり次第終了

イオンファンタジーは、映画「ハリー・ポッター」に登場するホグワーツ魔法魔術学校の寮をイメージした同社限定プライズゲーム用景品を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」と「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において4月26日より順次展開する。

また、「ハリー・ポッター」限定プライズゲーム用景品の展開を記念して、モーリーファンタジー公式X(旧:Twitter)では、世界に6つしかない「キャンペーン限定ホグワーツVer. ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス」が抽選で6名に当たるSNSキャンペーンが開催される。

「ハリー・ポッター」限定プライズ

展開期間:4月26日(金) ~ 無くなり次第終了

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「プラチナムザッカトランク型収納ボックス」と「デイバッグポーチ」は、ホグワーツ4寮を象徴する寮章とカラーをデザインしたアイテム。「グリフィンドール」、「スリザリン」、「レイブンクロー」、「ハッフルパフ」の4種類がラインナップする。

「プレミアムリュック」はホグワーツ4寮すべての寮章と、各寮のフラッグ、そしてホグワーツ魔法魔術学校の校章が入ったデザインになっている。

景品

ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス 全4種

サイズ:約30×41×15cm(縦×横×奥行)

「ハリー・ポッター」のホグワーツ4寮の寮章をあしらったトランク型収納ボックス。裏地まで各寮の寮章をパターンにした柄のデザインになっている。「グリフィンドール」、「スリザリン」、「レイブンクロー」、「ハッフルパフ」の全4種類。

ハリー・ポッター プレミアムリュック 全1種

サイズ:約40×29×13cm(縦×横×奥行)

「ハリー・ポッター」のホグワーツ4寮すべての寮章と、各寮のフラッグ、そしてホグワ4ーツ魔法魔術学校の校章が入ったデザインのリュック。

ハリー・ポッター デイバッグポーチ 全4種

ポーチ本体サイズ:約14×12×2cm(縦×横×奥行)

「ハリー・ポッター」のホグワーツ4寮の寮章をあしらったポーチ。各寮の寮章をあしらい、ホグワーツの制服をイメージしたデザインになっている。取付用のカラビナと、各寮の寮章が入ったチャーム付き。「グリフィンドール」、「スリザリン」、「レイブンクロー」、「ハッフルパフ」の全4種類。

「キャンペーン限定ホグワーツVer. ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス」が当たるSNSキャンペーン開催!

応募期間:4月22日(月) 17時30分~2024年5月6日(月・祝) 23時59分

モーリーファンタジー公式X(旧Twitter)の指定ポストをリポストまたは、モーリーファンタジー公式Instagramの指定の投稿に「いいね」をした人方の中から抽選で各3名(合計6名)に、世界に6つしかない「キャンペーン限定ホグワーツVer. ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス」が当たる。

「キャンペーン限定ホグワーツVer. ハリー・ポッター プラチナムザッカトランク型収納ボックス」は、ホグワーツ魔法魔術学校の校章が入った豪華なデザイン

□モーリーファンタジー公式X

□モーリーファンタジー公式Instagram

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)