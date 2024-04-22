“元CA”のキャリアも話題の橘和奈、美バストあらわな水着姿で魅了
グラビアアイドルで女優の橘和奈が、22日発売の週刊誌『週刊プレイボーイ』(集英社)に登場している。
橘和奈 (C)週刊プレイボーイ/佐藤裕之
○デジタル写真集も発売
元大手航空会社CAのキャリアと抜群のスタイルで、グラビア界の注目を集める橘和奈。『週プレ』登場は今回が初となり、海や岩場、森などで撮影したグラビアに加え、インタビューも掲載される。また、デジタル写真集『記憶を紡ぐ旅』も同日より発売中。
【編集部MEMO】
橘和奈(たちばな あいな)は、1999年2月22日生まれ。福島県出身。2023年4月に芸能界デビュー し、『FRIDAY』4/21・28合併号(講談社)に初グラビアが掲載。その後も、『週刊ビックコミックスピリッツ』(小学館)、『週刊FLASH』(光文社)、『グラビア ザテレビジョン』(KADOKAWA)などの雑誌に立て続けに登場した。「HAMADOORI13」のPRリーダー、メタバースプロジェクト『元素騎士』公式アンバサダーも務める。Xアカウント(@_aina222)、Instagramアカウント(@a_i_n_a_222)。
橘和奈 (C)週刊プレイボーイ/佐藤裕之
○デジタル写真集も発売
元大手航空会社CAのキャリアと抜群のスタイルで、グラビア界の注目を集める橘和奈。『週プレ』登場は今回が初となり、海や岩場、森などで撮影したグラビアに加え、インタビューも掲載される。また、デジタル写真集『記憶を紡ぐ旅』も同日より発売中。
【編集部MEMO】
橘和奈(たちばな あいな)は、1999年2月22日生まれ。福島県出身。2023年4月に芸能界デビュー し、『FRIDAY』4/21・28合併号(講談社)に初グラビアが掲載。その後も、『週刊ビックコミックスピリッツ』(小学館)、『週刊FLASH』(光文社)、『グラビア ザテレビジョン』(KADOKAWA)などの雑誌に立て続けに登場した。「HAMADOORI13」のPRリーダー、メタバースプロジェクト『元素騎士』公式アンバサダーも務める。Xアカウント(@_aina222)、Instagramアカウント(@a_i_n_a_222)。