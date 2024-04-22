µªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¡¡Ãæ¹ñÀÒ°¡ºÙ°¡Âç¶µ¼ø¤Î¼ºí©»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¡Ö³°Ì³¾Ê¤ÏÆ°¤¯¤Ù¤¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¼ºí©¤·¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ºí©¤·¤¿¤Î¤Ï°¡ºÙ°¡Âç³Ø¤Îç÷±ÀÞ¹¶µ¼ø¡£ºòÇ¯£²·î¤ËÃæ¹ñ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢¼ºí©¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£±Æü¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡££´·î¤Þ¤Ç¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ÃÂ©¤òÀä¤ÄÁ°¤ËÃæ¹ñÅö¶É¤«¤éÀÜ¿¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¸«Êý¤â¶¯¤¤¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸Õ»Î±À¶µ¼ø¤âºòÇ¯²Æ¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¸å¤Ë¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£³·î¤ËÈ½ÌÀ¡£¥¹¥Ñ¥¤Å¦È¯¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆüËÜºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ¼Ô¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ËµªÆ£»á¤Ï¡Ö£²¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Î³Ø¼Ô¡£Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°Û¾ï¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î²£Ë½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³°Ì³¾Ê¤ÏÆ°¤¯¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£