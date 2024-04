ポケモンが提供しているスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』

『ポケモン GO』では、鳥取県公式ルートを利用した周遊キャンペーン「鳥取サンド巡ルート サンドと一緒に鳥取を散策しよう」を2025年2月10日(月)までの期間で開催中!

とっとりふるさと大使のサンド・アローラサンドと楽しく、砂丘や神社、温泉など鳥取県内を巡ることができます☆

ポケモンGO「鳥取サンド巡ルート」

実施期間:2024年4月1日(月)〜2025年2月10日(月)

キャンペーンへの参加方法:

『ポケモン GO』アプリをダウンロード鳥取県公式ルートをプレイ(各鳥取県公式ルートのスタート地点付近で鳥取県公式ルートを選択し、プレイしてください)ルートクリアの証明画像を保存ルートを初めて達成した際に表示される「ルートバッジ」や、トレーナープロフィールにあるクリアした「ルートバッジのリスト」に表示される「鳥取県公式ルート」の画面を、スクリーンショット機能を使い保存公式サイトから応募応募フォームに必要情報を入力のうえ、ルートクリアの証明画像を添付ください

鳥取県は、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』を使った周遊キャンペーン「鳥取サンド巡ルート サンドと一緒に鳥取を散策しよう」を開催!

『ポケモン GO』に追加された鳥取県公式ルートを利用し、“とっとりふるさと大使”に任命されたポケモン、サンド・アローラサンドと楽しく鳥取県内を巡ることができるキャンペーンです。

「鳥取県公式ルート」をプレイし県内を周遊した方を対象に、抽選で鳥取へのペア旅行券や特製サンドコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施されています☆

また、4月21日(日)には、鳥取県出身であり、東京オリンピック女子ボクシング金メダリストの入江聖奈選手の「鳥取サンド巡ルート楽しみ大使」任命式も行われました。

入江選手が実際にサンド・アローラサンドとともに鳥取砂丘を散策し、改めて地元の魅力を体感しアピールしています!

サンド × 鳥取県

2018年12月、鳥取県の魅力を広く国内外にPRする「とっとりふるさと大使」に、サンドとアローラサンドが任命されました。

県内の観光地を回ったり、イベントに出演したり、PR活動を行っています。

サンドは砂地を好むポケモンで、日本三大砂丘である鳥取砂丘を有する鳥取県にぴったりのポケモンということで選ばれました。

「鳥取サンド巡ルート」プレゼント内容

プレゼント内容:

ペア旅行券/抽選 5名サンドコラボグッズ・ルーズリングノート/抽選 10名・カードケース/抽選 10名鳥取県オリジナルスマホ壁紙※応募するともれなくプレゼント

鳥取県公式ルートをプレイし、公式サイトから応募をすると、抽選で豪華プレゼントが当たります!

「鳥取県オリジナルスマホ壁紙」は、3つのエリアのデザインで、応募するだけでもれなくもらえます。

鳥取県公式ルート詳細

公式ルートは、鳥取県東部に3ヵ所、中部に4ヵ所・西部に3ヵ所の全10種類。

ルートを巡りながら、ゆっくり歩くからこそ見える鳥取県の魅力を体感できます☆

東部エリア

こどもの国から始まる鳥取砂丘一望ルート白兎の聖地をピョンと巡る白兎海岸ルート海岸線をのんびり散策する浦富海岸ルート

「東部エリア」には、鳥取砂丘や神話『因幡の白兎』の舞台となった白兎海岸など、鳥取県の自然が満喫できる子どもも喜ぶルートがあります。

中部エリア

倉吉白壁土蔵群を巡る歴史・文化ルート鳥取県立美術館周辺を散策する芸術ルート昭和レトロな三朝温泉散策ルート日本一の長さと言われる龍の彫刻を目指す神崎神社ルート

「中部エリア」は、歴史や文化、さらに芸術などが充実しているので、ゆっくりと鳥取県を満喫したい方にぴったりです。

昭和レトロな「三朝温泉」を散策するルートも楽しめます。

西部エリア

山陰歴史館から米子城を目指す歴史ルート日本海を眺める皆生温泉ルート悠久の歴史と自然を感じる大山参道ルート

鳥取県の歴史と自然を感じながら散策できる「西部エリア」のルート。

木々に囲まれながら趣のある石畳を歩ける、大山参道ルートもあります。

「鳥取サンド巡ルート楽しみ大使」着任式

4月21日(日)には、地元・鳥取県出身の東京オリンピック女子ボクシング金メダリストであり、ポケモン好きとしても知られる入江聖奈選手の「鳥取サンド巡ルート楽しみ大使」任命式を実施。

任命式では平井知事から任命書とタスキが手渡されました。

さらに、入江選手は平井知事と一緒に鳥取県公式ルートのひとつ「鳥取砂丘一望ルート」も体験。

ルートのなかでは、サンド・アローラサンドと出会うたびに入江選手に特製の”サンドメダル“が贈呈され、ゴールに着くころには入江選手の首には金・銀・銅の”サンドメダル“がかけられていました。

思わず「一度に金・銀・銅メダルを首からかけることはなかったですが、現役時代を思い出します。(笑)」とコメント。

サンド・アローラサンドが待つゴールに到着すると、「歩くからこそ感じることができる魅力がたくさんありますね!」と感想を述べ、さらに「県内に10ルートもあるので、またゆっくり歩いて回って、それぞれの魅力を楽しみたいです。ルートを攻略しながら県全域を楽しめるので、ぜひ鳥取県に訪れて散策していただきたいです。」と魅力を発信。

入江選手の立派な大使の仕事ぶりに平井知事も「二度、三度(サンド)と言わず、何度も訪れて楽しんでください」とコメントしていました。

『ポケモンGO』をプレイしながら、鳥取県の魅力を満喫できるキャンペーン。

2025年2月10日(月)まで開催されている周遊キャンペーン「鳥取サンド巡ルート サンドと一緒に鳥取を散策しよう」の紹介でした☆

©2024 Niantic, Inc.

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

