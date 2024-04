人類よ、ひれ伏せ。伝説的映画『猿の惑星』シリーズの完全なる最新作『猿の惑星/キングダム』が、2024年5月10日に日米同時公開となる。

高度な知能を得た猿たちの反乱、人類の文明崩壊、そして猿と人類の戦争、世界の支配者が変わりゆく激動の歴史のうねりを心揺さぶるドラマと共に描き、全世界が衝撃のラストに息をのみ、大反響を呼んだ映画史に残る神話的『猿の惑星』が完全新作として新たなストーリーで誕生。

舞台は、今から300年後の世界。高い知能と言語を得た猿の暴君が絶対的な支配を目論み、巨大な帝国<キングダム>を築こうとしていた。一方で人類はウィルスにより退化し、知能や言語だけでなく、文化、技術、社会性までも失い、まるで野生動物のような存在となっていた。



これまで、作品のテーマとして様々な形で描かれてきた“共存”と“対立”。完全新作となる本作では、<猿>と<人間>の共存をかけ、<猿&人間>VS<猿の独裁者>の新たなる衝突が圧倒的なスケールで描かれる。

完全新作のメガホンを取ったのは、ウェス・ボール監督だ。『メイズ・ランナー』シリーズで知られるほか、『ゼルダの伝説』の実写映画の監督としても抜擢されている。

『ToLeslieトゥ・レスリー』(2022)の熱演が話題となったオーウェン・ティーグが主人公・ノアを演じ、ある秘密を握る人間の女性・ノヴァ役にドラマシリーズ「ウィッチャー」(2019-)のフレイヤ・アーランなど、注目若手俳優が出演。若き猿・ノアと秘密を握るノヴァとの出会いがこの世界に大きな影響をもたらす。

THE RIVERでは、この必見作をイチ早く鑑賞できる試写会イベントに50名様をご招待。世界が覆る完全新作を、誰よりも早く目撃せよ!

プレゼントキャンペーン概要

『猿の惑星/キングダム』試写イベント

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

場所:

都内某所

日時:

2024年5月8日

夕刻

応募締切:

2024年4月29日(月)まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストをリポスト、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

50名様(ペア招待ではございません)

当選発表方法:

(C)2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『猿の惑星/キングダム』は2024年5月10日に日米同時公開。

Source:ウォルト・ディズニー・ジャパン

