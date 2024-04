BAITと『スター・ウォーズ』のコラボレーションとなるカプセルコレクションが登場する。全国の PARCO にて開催される「STAR WARS G.W. COLLECTION」と連動したスペシャルアイテムとして、BAIT と「スター・ウォーズ」のカプセルコレクションが BAIT 渋谷パルコ店、BAIT 心斎橋パルコ店のみで 2024 年 4 月 26 日(金)より発売。5 月 4 日は、世界中の「スター・ウォーズ」ファンにとって特別な日である、「スター・ウォーズの日」だ。

空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」から、作中に登場する人気キャラクターであるメイス・ウィンドゥ、イウォーク、チューバッカ、ボバ・フェットを BAIT テイストに落とし込んだ T シャツが4型ラインナップ。

MACE WINDU / TEE

7,920円。アメジスト色のライトセーバーを持つ、厳しいジェダイ・マスターであるメイス・ウィンドゥとともに「スター・ウォーズ」の壮大な世界観を HIPHOP TEE 調にグラフィックした一着。

EWOK / TEE

7,920円。エンドアの戦いにて森にある帝国軍のシールド発生機を破壊する地上戦に参戦し、原始的な武器でストームトルーパーなどを倒した。森の月エンドア原住の、知性を持った毛むくじゃらの二足動物イウォークを民族調のネームロゴと、闘志をイメージしたボディカラーで仕上げた一枚。

CHEWBACCA / TEE

7,920円。銀河に自由を取り戻した反乱軍の中心グループの一員として活躍した伝説のウーキーの戦士であり、ハン・ソロの宇宙船ミレニアム・ファルコンの副操縦士であるチューバッカのイラストを淡いカラーリングで荒廃した大地をイメージした一着。

BOBA FETT / TEE

7,920円。特注のマンダロアのアーマーや、殺傷力の高い武器を駆使し、銀河で最も恐れられている賞金稼ぎの一人として名を馳せるボバ・フェットを近未来的なロゴデザインとともにグラフィック。

発売日:

2024 年 4 月 26 日(金)

取り扱い店舗情報:



場所:東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷パルコ 5F



場所:大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目 8-3 心斎橋パルコ北館 5F

