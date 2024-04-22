IMFACT出身パク・ジェオプ、5月24日に東京でファンミーティングを開催！Mnet「Build Up」で活躍

人気サバイバル番組「Build Up」に出演し、その実力と個性あふれるキャラクターで番組で大きな存在感を表したパク・ジェオプが、5月に東京でファンミーティングを開催することが決定した。「Build Up」出演以降、初来日となるだけに大きな注目を集めている。サバイバル番組Mnet「Build Up」では、チームを結成しパワフルな歌唱力と美声が加わった幻想的なボイスで最終決勝に進出。ファイナルステージで準優勝を獲得した。

そんなしっかりとしたボーカルの実力とビジュアルを兼ね備えたパク・ジェオプが、5月24日に東京で「PARK JE UP 1st FANMEETING in TOKYO」を開催する。今回の公演では「Build Up」でさらに成長したステージを披露する。公演終了後には、さらにパク・ジェオプの近くに行ける特典会も行われる予定だ。

■公演概要

「PARK JE UP 1st FANMEETING <JEUPload Re-Start> in TOKYO」

【日時】

2024年5月24日（金）

1部 開場 12:30/ 開始 13:00予定

2部 開場 16:30/ 開始 17:00予定



場所：日暮里サニーホール（東京都荒川区東日暮里5丁目50-5）



【東京サイン会日時】

2024年5月26日（日）

開場 17:30/ 開始 18:00予定

場所：北沢タウンホール（東京都世田谷区北沢2-8-18）



【チケット価格】

料金：\11,000（税込、全席ランダム指定席）

ペンライト付き料金：\13,500（税込、全席ランダム指定席）

※お一人様各公演4枚まで申込み可

※未就学児童入場不可

※座席確保は入金先着順となりますが、座席番号はランダムとなります。

※予定枚数に達し次第、受付は終了となります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止



【チケット受付】

・JUSE先行受付

受付期間：2024年4月22日（月）20時〜2024年4月28日（日）23:59

振込期限：2024年4月29日（月）15:00

受付はこちら



・ぴあ・ローソンチケット先行販売

販売期間：2024年5月3日（金）10時〜2024年5月12日（日）23:59



・プレイガイド一般販売（PINコード 販売前に告知）

販売期間：2024年5月17日（金）10時〜チケットなくなり次第終了



主催：khcompany

主管：JS Media合同会社

企画・制作：JS Media合同会社



■関連リンク

パク・ジェオプ Instagram

JUSE TICKET公式サイト