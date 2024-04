バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」に『星のカービィ』が登場!

4月27日に迎える「カービィ」のお誕生日に先駆け、ピンク色の生地を使った「星のカービィ まんまる焼き」がファミリーマートにて発売されます☆

ファミリーマート「星のカービィ まんまる焼き」

発売日:2024年4月23日(火)〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

※店頭での商品の取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

価格:230円(税込)

味:ミルク味

種類:焼き印全6種、シール全8種

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

販売店舗:全国のファミリーマート(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※一部店舗では取扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

4月27日にお誕生日を迎える、人気ゲーム「星のカービィ」シリーズの主人公「カービィ」

「カービィ」のお誕生日に先駆け、「星のカービィ まんまる焼き」がファミリーマートに登場します!

ピンク色のもちもちな生地の今川焼きの表面に、カービィのかわいい焼き印が施された「星のカービィ まんまる焼き」

パッケージにも頬に手をあて、お口を開いた「カービィ」がプリントされています。

焼き印のデザインは全6種類で、そのうち1つをランダムで封入。

「カービィ」がそのままお菓子になったようなフェイスデザインや、まんまる焼きの上にカービィがのっているようなデザインがポイントです☆

「カービィ」をイメージしたピンク色の生地には、ミルク味のクリーム入り。

見た目はもちろん、味にもこだわったチルドスイーツです。

また、シールが全8種の中からランダムで1枚ついてくるのも「まんまる焼き」ならでは。

ドット絵を活用したデザインや手書き風のデザインなど、バリエーション豊かなシールは、どれが当たるか、開封してみてのお楽しみです☆

「カービィ」のお誕生日を一緒にお祝いできる、ピンク色の今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したスイーツ。

ファミリーマートにて2024年4月23日より販売が開始される「星のカービィ まんまる焼き」の紹介でした☆

