AA=が、配信シングル『FIGHT & PRIDE』を5月23日(木)にリリースを発表。表題曲「FIGHT & PRIDE」と「CRY BOY」の新曲2曲が配信される。上田剛士は、同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる格闘アニメ、Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』の劇伴も務めており、「FIGHT & PRIDE」はオープニング主題歌、「CRY BOY」はエンディング主題歌としてそれぞれ起用される。

今作は、アニメ「錆喰いビスコ」でもタッグを組んだ碇谷敦監督からの熱烈なオファーを受け、格闘アニメであるNetflixシリーズ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」の音楽を全面的に担当することになったことで、「餓狼伝」にインスパイアされ新たに書き下ろされた。同アニメのオープニング主題歌となっている「FIGHT & PRIDE」は、「餓狼伝」のテーマに共鳴するような、硬質な歪みと重く暴力的なヘヴィグルーヴで突き進む、AA=の真骨頂の歪サウンドとなっている。エンディング主題歌の「CRY BOY」は、アドレナリン全開の熱いサウンドの「FIGHT & PRIDE」と対比するような、切ない旋律とメロディ、そしてその世界を打ち壊すかの様な轟音、上田剛士らしい美しく激しいサウンドに仕上がっている。さらに、同アニメの劇伴も上田剛士名義で手がけるということで、アニメ作品のオープニングとエンディング、さらには劇伴までも同一アーティストが担当するという、異例のタイアップが実現した。

また、VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定盤としてCDとTシャツ(ドライシャツ)がセットになった特別商品が販売される。

Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』は、『FIGHT & PRIDE』と同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる。夢枕獏の小説『餓狼伝』をベースに、原作の主人公・丹羽文七のライバルの一人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作のアニメとなっている。




リリース情報

配信シングル「FIGHT & PRIDE」
2024年5月23日配信
＜収録曲＞
M1. FIGHT & PRIDE
M2. CRY BOY
Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/FIGHTandPRIDE

○VICTOR ONLINE STORE限定商品
シングル「FIGHT & PRIDE」（CD＋Tシャツ）
価格：6,000円（税別）
VICTOR ONLINE STORE：https://victor-store.jp/item/96946?unselected=1

ライブ・イベント情報

＜FIGHT ＆ PRIDE TOUR＞
6月22日(土)
[会場] 梅田Shangri-la（大阪）
[開場/開演] 17：30／18：00

6月23日(日)
[会場]名古屋UPSET（愛知）
[開場/開演] 17：30／18：00

7月5日(金)
[会場]渋谷 CLUB QUATTRO（東京）
[開場/開演] 18：00／19：00

◆チケット　＊ドリンク代別
前売り：ALL STANDING ￥5,900（税込）
当日：ALL STANDING ￥6,400（税込）
◆チケット先行情報
〈 SPEEDSTAR CLUB会員先行 〉
受付期間：3月8日（金）10:00〜3月20日（水）23:59
受付URL：https://members.speedstarrecords.com/ticket/3433
※チケットは抽選受付となります。お1人様4枚までとさせて頂きます。

リリース情報

カバーアルバム『TEENAGE DREAMS』
アーティスト：TAKESHI UEDA
発売日：2023年3月29日（水）
通常盤（VICL-65797）
価格：￥3,300 + 税
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65797.html
初回限定盤（VIZL-2173）　（CD＋ブックレット）
価格：￥5,000 + 税
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2173.html
01 ニュー・キッズ・イン・ザ・シティ/ LIZARD
02 Wake Up / アレルギー
03 STOP JAP / THE STALIN
04 PARANOIA / あぶらだこ
05 象の背 / あぶらだこ
06 California Uber Alles / Dead Kennedys
07 ユー・メイ・ドリーム / シーナ＆ザ・ロケッツ
08 In Between Days / The Cure
09 メリーゴーラウンド / イヌ
10 Bodies / Sex Pistols
11 TIGHTEN UP (JAPANESE GENTLEMEN STAND UP PLEASE!) / YELLOW MAGIC ORCHESTRA [Original song by Archie Bell & the Drells]
12 ダーリン・ミシン / RCサクセション
13 Glass Objet / Jiaen
14 仰げば尊し / 遠藤ミチロウ
※初回限定盤はボーナストラック収録

関連リンク

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◆AA= レーベルサイト