AA=が、配信シングル『FIGHT & PRIDE』を5月23日(木)にリリースを発表。表題曲「FIGHT & PRIDE」と「CRY BOY」の新曲2曲が配信される。上田剛士は、同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる格闘アニメ、Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』の劇伴も務めており、「FIGHT & PRIDE」はオープニング主題歌、「CRY BOY」はエンディング主題歌としてそれぞれ起用される。

リリース情報

配信シングル「FIGHT & PRIDE」

2024年5月23日配信

<収録曲>

M1. FIGHT & PRIDE

M2. CRY BOY

Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/FIGHTandPRIDE



○VICTOR ONLINE STORE限定商品

シングル「FIGHT & PRIDE」(CD+Tシャツ)

価格:6,000円(税別)

VICTOR ONLINE STORE:https://victor-store.jp/item/96946?unselected=1

ライブ・イベント情報

<FIGHT & PRIDE TOUR>

6月22日(土)

[会場] 梅田Shangri-la(大阪)

[開場/開演] 17:30/18:00



6月23日(日)

[会場]名古屋UPSET(愛知)

[開場/開演] 17:30/18:00



7月5日(金)

[会場]渋谷 CLUB QUATTRO(東京)

[開場/開演] 18:00/19:00



◆チケット *ドリンク代別

前売り:ALL STANDING ¥5,900(税込)

当日:ALL STANDING ¥6,400(税込)

◆チケット先行情報

〈 SPEEDSTAR CLUB会員先行 〉

受付期間:3月8日(金)10:00〜3月20日(水)23:59

受付URL:https://members.speedstarrecords.com/ticket/3433

※チケットは抽選受付となります。お1人様4枚までとさせて頂きます。

リリース情報

カバーアルバム『TEENAGE DREAMS』

アーティスト:TAKESHI UEDA

発売日:2023年3月29日(水)

通常盤(VICL-65797)

価格:¥3,300 + 税

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65797.html

初回限定盤(VIZL-2173) (CD+ブックレット)

価格:¥5,000 + 税

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2173.html

01 ニュー・キッズ・イン・ザ・シティ/ LIZARD

02 Wake Up / アレルギー

03 STOP JAP / THE STALIN

04 PARANOIA / あぶらだこ

05 象の背 / あぶらだこ

06 California Uber Alles / Dead Kennedys

07 ユー・メイ・ドリーム / シーナ&ザ・ロケッツ

08 In Between Days / The Cure

09 メリーゴーラウンド / イヌ

10 Bodies / Sex Pistols

11 TIGHTEN UP (JAPANESE GENTLEMEN STAND UP PLEASE!) / YELLOW MAGIC ORCHESTRA [Original song by Archie Bell & the Drells]

12 ダーリン・ミシン / RCサクセション

13 Glass Objet / Jiaen

14 仰げば尊し / 遠藤ミチロウ

※初回限定盤はボーナストラック収録

今作は、アニメ「錆喰いビスコ」でもタッグを組んだ碇谷敦監督からの熱烈なオファーを受け、格闘アニメであるNetflixシリーズ「餓狼伝: The Way of the Lone Wolf」の音楽を全面的に担当することになったことで、「餓狼伝」にインスパイアされ新たに書き下ろされた。同アニメのオープニング主題歌となっている「FIGHT & PRIDE」は、「餓狼伝」のテーマに共鳴するような、硬質な歪みと重く暴力的なヘヴィグルーヴで突き進む、AA=の真骨頂の歪サウンドとなっている。エンディング主題歌の「CRY BOY」は、アドレナリン全開の熱いサウンドの「FIGHT & PRIDE」と対比するような、切ない旋律とメロディ、そしてその世界を打ち壊すかの様な轟音、上田剛士らしい美しく激しいサウンドに仕上がっている。さらに、同アニメの劇伴も上田剛士名義で手がけるということで、アニメ作品のオープニングとエンディング、さらには劇伴までも同一アーティストが担当するという、異例のタイアップが実現した。また、VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定盤としてCDとTシャツ(ドライシャツ)がセットになった特別商品が販売される。Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』は、『FIGHT & PRIDE』と同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる。夢枕獏の小説『餓狼伝』をベースに、原作の主人公・丹羽文七のライバルの一人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作のアニメとなっている。