AA=、配信シングル「FIGHT & PRIDE」「CRY BOY」が『餓狼伝：The way of the Lone Wolf』OP・ED主題歌に
AA=が、配信シングル『FIGHT & PRIDE』を5月23日(木)にリリースを発表。表題曲「FIGHT & PRIDE」と「CRY BOY」の新曲2曲が配信される。上田剛士は、同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる格闘アニメ、Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』の劇伴も務めており、「FIGHT & PRIDE」はオープニング主題歌、「CRY BOY」はエンディング主題歌としてそれぞれ起用される。
また、VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定盤としてCDとTシャツ(ドライシャツ)がセットになった特別商品が販売される。
Netflixシリーズ『餓狼伝: The Way of the Lone Wolf』は、『FIGHT & PRIDE』と同じく5月23日よりNetflixにて世界で一斉公開となる。夢枕獏の小説『餓狼伝』をベースに、原作の主人公・丹羽文七のライバルの一人である、藤巻十三を主人公に据えた完全新作のアニメとなっている。
リリース情報
2024年5月23日配信
＜収録曲＞
M1. FIGHT & PRIDE
M2. CRY BOY
Linkfire: https://jvcmusic.lnk.to/FIGHTandPRIDE
○VICTOR ONLINE STORE限定商品
シングル「FIGHT & PRIDE」（CD＋Tシャツ）
価格：6,000円（税別）
VICTOR ONLINE STORE：https://victor-store.jp/item/96946?unselected=1
ライブ・イベント情報
6月22日(土)
[会場] 梅田Shangri-la（大阪）
[開場/開演] 17：30／18：00
6月23日(日)
[会場]名古屋UPSET（愛知）
[開場/開演] 17：30／18：00
7月5日(金)
[会場]渋谷 CLUB QUATTRO（東京）
[開場/開演] 18：00／19：00
◆チケット ＊ドリンク代別
前売り：ALL STANDING ￥5,900（税込）
当日：ALL STANDING ￥6,400（税込）
◆チケット先行情報
〈 SPEEDSTAR CLUB会員先行 〉
受付期間：3月8日（金）10:00〜3月20日（水）23:59
受付URL：https://members.speedstarrecords.com/ticket/3433
※チケットは抽選受付となります。お1人様4枚までとさせて頂きます。
リリース情報
アーティスト：TAKESHI UEDA
発売日：2023年3月29日（水）
通常盤（VICL-65797）
価格：￥3,300 + 税
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65797.html
初回限定盤（VIZL-2173） （CD＋ブックレット）
価格：￥5,000 + 税
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2173.html
01 ニュー・キッズ・イン・ザ・シティ/ LIZARD
02 Wake Up / アレルギー
03 STOP JAP / THE STALIN
04 PARANOIA / あぶらだこ
05 象の背 / あぶらだこ
06 California Uber Alles / Dead Kennedys
07 ユー・メイ・ドリーム / シーナ＆ザ・ロケッツ
08 In Between Days / The Cure
09 メリーゴーラウンド / イヌ
10 Bodies / Sex Pistols
11 TIGHTEN UP (JAPANESE GENTLEMEN STAND UP PLEASE!) / YELLOW MAGIC ORCHESTRA [Original song by Archie Bell & the Drells]
12 ダーリン・ミシン / RCサクセション
13 Glass Objet / Jiaen
14 仰げば尊し / 遠藤ミチロウ
※初回限定盤はボーナストラック収録
関連リンク
◆AA= レーベルサイト