バンダイが展開する”ガシャポン”に、キャラクターのイメージカラーに合わせたラインナップの新シリーズ「カラーコレクション」が登場!

第1弾として、白色のディズニーキャラクターたちをデザインした「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」が発売されます☆

バンダイ ガシャポン「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」

発売日:2024年4月第4週より順次

価格:1回400円(税込)

対象年齢:15歳以上

種類数:全4種(ディズニー マリー、ゼロ、ベイマックス、オラフ)

サイズ:全高約4〜5cm

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

発売元:株式会社バンダイ

バンダイから、キャラクターのイメージカラーごとにラインナップを展開するガシャポン新シリーズ「カラーコレクション」が登場。

記念すべき第1弾として、白色イメージのディズニーキャラクターたちが登場する「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」が発売されます☆

ディズニーフレンズの中でも白色のイメージが強いキャラクターを全高約4〜5cmのフィギュアにした「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」

各キャラクター共通で「ディズニー」のロゴがデザインされた星形のチャームがついています。

ラインナップは「ディズニー マリー」「ゼロ」「ベイマックス」「オラフ」の全4種です☆

『おしゃれキャット』ディズニー マリー

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」をデザインしたチャーム。

トレードマークであるピンク色のリボンをつけ、ちょこんとお座りする姿が立体化されています。

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』ゼロ

『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公「ジャック・スケリントン」が飼っている、ペットの「ゼロ」

ふわふわと漂う耳や尻尾もしっかりと再現された、存在感抜群なチャームです。

『ベイマックス』ベイマックス

空気が詰まった柔らかボディが魅力の「ベイマック」は、手を上げたポーズで登場。

ちょっぴり首をかしげたポーズや、まん丸としたフォルムが印象的です。

『アナと雪の女王』オラフ

大きな口を開き満面の笑みを浮かべる「アナと雪の女王」シリーズに登場する「オラフ」

木の枝でできた毛や腕、ニンジンのお鼻も丁寧に造形されています。

ディズニー作品に登場する白色イメージのキャラクターたちをデザインしたチャーム。

バンダイのガシャポン「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」は、2024年4月第4週より全国に設置されたガシャポン自販機シリーズに順次登場です☆

ラバーマスコットとクリアファイル!バンダイ ガシャポン 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズ ラバーマスコットとクリアファイル!バンダイ ガシャポン 劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』グッズ 続きを見る

ミッキーやくまのプーさん、アナと雪の女王などのキャンバスアート!バンダイ「【フラットガシャポン】Disney Paper Canvas」 ミッキーやくまのプーさん、アナと雪の女王などのキャンバスアート!バンダイ「【フラットガシャポン】Disney Paper Canvas」 続きを見る

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

©BANDAI

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ベイマックス、オラフ、マリー、ゼロの4種!バンダイ ガシャポン「“ディズニーキャラクター” カラーコレクションチャーム〜white〜」 appeared first on Dtimes.