今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、フィーチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション第2作『We Sill Don‘t Trust You』が初登場で1位に輝いた。3週間前に1位を獲得したばかりの第1作『We Don’t Trust You』は、今週、3位につけており、トップ3圏内に彼らのアルバム2作が入った。フューチャーにとって10作目、メトロ・ブーミンにとって4作目の全米1位となった。フューチャーはこれで、ザ・ビートルズ(19作)、ジェイ・Z(14作)、ドレイク(13作)、テイラー・スウィフト(13作)、ブルース・スプリングスティーン(11作)、バーブラ・ストライサンド(11作)、カニエ・ウェスト(11作)、エルヴィス・プレスリー(10作)、エミネム(10作)に続く、10作以上が全米1位を獲得した10アクト目のアーティストとなった。

.@1future & @MetroBoomin’s ‘We Still Don’t Trust You’ Debuts at No. 1 on Billboard 200 https://t.co/b11b12akgf