バルセロナ発祥のアートキャンディショップ「PAPABUBBLE(パパブブレ)」に、『スター・ウォーズ』をモチーフにしたキャンディ・グミのシリーズが登場。

「ダース・ベイダー」や「ヨーダ」「R2-D2」たちのお顔などをモチーフにした「スター・ウォーズの日」にぴったりなお菓子です☆

PAPABUBBLE(パパブブレ)『スター・ウォーズ』キャンディ・グミ

発売日:2024年4月26日(金)

販売店舗:PAPABUBBLEの全国店舗及び公式サイト

1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されてきた「スター・ウォーズ」

毎年5月4日は、世界中の映画『スター・ウォーズ』ファンが『スター・ウォーズ』の文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」です。

そんな「スター・ウォーズの日」にぴったりな「スター・ウォーズ」モチーフのキャンディやグミが「PAPABUBBLE」より登場。

長年にわたり愛され続けている「ダース・ベイダー」「3-3PO」「R2-D2」たちのお顔やヴィークルなどがデザインされた、ファン必見のお菓子です☆

「スター・ウォーズ」 キャンディセット/小分けセット/キャニスター

スター・ウォーズ キャンディセット

ラインナップ:

スター・ウォーズ キャンディセット※オリジナルステッカー ランダム入り(全6種)価格:2,500円(税込)スター・ウォーズ 小分けセット※オリジナルステッカー ランダム入り(全6種)価格:2,500円(税込)スター・ウォーズ キャニスター価格:4,000円(税込)

キャラクター・フレーバー:

・BB-8 オレンジコーラ

・R2-D2 パッションソーダ

・C-3PO レモンソーダ

・ヨーダ メロンソーダ

・ダース・ベイダー チェリーコーラ

・ストームトルーパー ホワイトソーダ

「ダース・ベイダー」や「R2-D2」たちが小さなキャンディになって登場。

おなじみのキャラクターを小さなキャンディの中に落とし込んだ2種のキャンディセットが展開されます。

細かなキャラクターの表情を職人が忠実に再現し、明るいカラーリングで仕上げられているのがポイント。

フレーバーは、ソーダやコーラ系の限定フレーバーを中心に爽快感のある味にまとめられています。

スター・ウォーズ 小分けセット

ギフトにぴったりな個包装のタイプや、

スター・ウォーズ キャニスター

キャニスターに入った瓶タイプも用意されます。

「スター・ウォーズ キャンディセット」と「スター・ウォーズ 小分けセット」にはオリジナルステッカーも付属。

「タイ・ファイター」や「X-Wing」のほか「スター・ウォーズ」のロゴなど全6種類からいずれか1種がランダムで封入されます。

スター・ウォーズ ロリポップ

価格:各380円(税込)

キャラクター・フレーバー:

・C-3PO レモンソーダ

・R2-D2 パッションソーダ

・BB-8 オレンジコーラ

・ダース・ベイダー チェリーコーラ

約1センチのキャンディが3倍に大きくなった、棒付きのロリポップキャンディ。

好きなフレーバー、好きなキャラクターを思う存分楽しむことができます。

思わず記念撮影をしたくなる、食べる前から楽しいお菓子です。

スター・ウォーズ バブレッツ(グミ)

価格:1,500円(税込)

大人も子供もワクワクする、ライトセーバーをイメージしたデザインのグミ。

ライトセーバーのイラストがデザインされたパッケージの中には、ライトセーバーの光をイメージした4色のグミがアソートされます。

フレーバーは人気のソーダ、ブドウ、グレープフルーツ、レモンの4種。

お子さんから大人の方まで、思わずワクワクしてしまう、ギフトにもぴったりなグミです。

仙台PARCO「STAR WARS G.W. COLLECTION」限定「スター・ウォーズ小分けセット」

価格:2,500円(税込)

※オリジナルステッカー ランダム入り(全6種)

キャラクター・フレーバー:

・X-Wing 和梨ソーダ

・デス・スター ラズベリーソーダ

・反乱同盟軍シンボル パインソーダ

・帝国軍シンボル コーラ

・ミレニアム・ファルコン マスカットソーダ

・タイ・ファイター ヨーグルトソーダ

仙台PARCOにて開催される「STAR WARS G.W. COLLECTION」より仙台店限定キャンディが登場。

タイ・ファイターのシルエットや、反乱同盟軍のシンボルマークなどがデザインされた個包装セットです。

ファンにはおなじみのモチーフを職人が忠実に再現し、明るいカラーリングで仕上げられています。

フレーバーは、ヨーグルト・マスカット・和梨・ラズベリーなど、パパブブレでも人気の味を中心にソーダと掛け合わせた限定フレーバー。

柄もフレーバーも仙台店オリジナルのファン必見キャンディです。

5月4日の映画「スター・ウォーズの日」にぴったりな「ダース・ベイダー」や「R2-D2」たちをモチーフにしたお菓子。

PAPABUBBLE(パパブブレ)の『スター・ウォーズ』キャンディ・グミは、2024年4月26日より販売開始です☆

