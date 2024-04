◆冬馬、2年ぶりインスタ投稿で思いつづる

【モデルプレス=2024/04/22】元ボーイズグループ・OCTPATH(オクトパス)の冬馬が4月20日、自身のInstagramを更新。2年ぶりのフィード投稿で、思いをつづった。適応障害のため活動を休止中の冬馬は、「4月といえば、新生活に新学期、、そして、2年ぶりの投稿に少しびびる冬馬。投稿ボタンを押すか押さないか悩んだ末、押してしまった」と緊張ぎみに投稿。「いくつかのお別れもあったが、沢山の新しい出会いにも恵まれた2年間、沢山学んで、沢山成長できた2年間、家族や友人、周りの人に沢山支えられた2年間、辛いこともあったけど、後悔せずに努力できた2年間、感謝の気持ちを沢山伝えられたこの2年間でもあった。本当にありがとう。そして心から愛してます」と2年間を振り返り、正直な思いをつづった。

◆冬馬、2022年4月より活動休止

また「長い年月が経った今でも、不思議と会いたいという気持ちが薄れることなく、少しずつでもいい、歌で届けることができれば、また繋がる日まで Life is mysterious yet so exciting. No matter how hard it gets,let's fill it with love.」と記し、「今年度もみんなにとって、一歩でも二歩でも良い未来へと進み、素敵な一年になるよう心から祈ってます」とファンに向けたメッセージも。最後に「冬馬は素敵な桜を眺めることができて、なんだか嬉しい気持ちになって、また明日から頑張れるような気がします。シェアさせてくださいね」とつづり、近影ショットも公開。満開の桜の中でお茶目な表情で写る写真や、犬を散歩する姿など、元気な様子を見せている。冬馬が所属していたOCTPATHは、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」元練習生から誕生したボーイズグループで2022年2月9日にデビュー。冬馬は適応障害のため同年4月21日より活動休止。2023年8月にグループ脱退を発表した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】