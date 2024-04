SEVENTEEN、ベストアルバムで異例の記録！「17 IS RIGHT HERE」先行注文数が300万枚を突破

SEVENTEENのベストアルバムの先行注文数が300万枚を突破した。本日(22日)、アルバム流通会社YG PLUSによると、SEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」の先行注文数が、19日基準で308万7,613枚を記録した。ヒット曲を集めたベストアルバムとしては異例の数値だ。ベストアルバムに新曲が収録されることは、19日に初めて公開された。タイトル曲「MAESTRO」とユニット曲「LALALI」「Spell」「青春讃歌」など、新曲4曲が収録されると伝えられただけに、予約販売期間中に先行注文数はさらに増えると予想される。

「17 IS RIGHT HERE」はSEVENTEENの過去、現在、未来を網羅した集大成のアルバムで、今月29日に発売される。アルバムには新曲4曲をはじめ、SEVENTEENというチームを輝かせた歴代のタイトル曲20曲と日本アルバムのタイトル曲の韓国語バージョン8曲が収録された。さらにデビュー曲「Adore U」のインストゥルメンタルはデジタル音源でのみ聞くことができる。SEVENTEENはベストアルバムの発売に先立ち、27、28にソウルワールドカップ競技場で「SEVENTEEN TOUR‘FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」を開催する。また5月18、19日に大阪・ヤンマースタジアム長居、5月25、26日に神奈川・日産スタジアムで公演を続けていく。