【ルック】ディオールがマリア・グラツィア・キウリによる2024年フォールコレクションを発表

ディオール(DIOR)は、4月16日午前9時(日本時間)に、ニューヨークでクリエイティブ ディレクター マリア・グラツィア・キウリ(Maria Grazia Chiuri)による、2024年フォールコレクションをショー形式で発表しました。© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIORコレクションがファッションのシーズンのペースを刻む中、フォール コレクションはマリア・グラツィア・キウリにとって振り返りの特別な季節であり、絶えず更新されていく問いかけでもあります。毎回、独自の構造やカット、素材などによってワードローブが再生され、その創造性には女性のニーズを満たすすべてが含まれています。今回のコレクションでは、大都市であるニューヨークにオマージュを捧げます。19世紀末にフランスからアメリカへ贈られた像は、この素晴らしい都市の象徴となりました。クリスチャン・ディオールは自身の自叙伝の中で、パリからニューヨークへの旅について記した章を設け、スタイルの中心地である2つの都市間の対話を始めました。自由の女神とエッフェル塔という2つの重要なプリントはマリア・グラツィア・キウリによって取り上げられ、数々のアイテムに大きくあしらわれています。

© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIOR2つの文化の橋渡しとなるのはマレーネ・ディートリッヒという、カリスマ性のある異端の女優であり、銀幕上でも私生活でもディオールを纏ったことで知られています。マリア・グラツィア・キウリは彼女からインスピレーションを得て、ディオールのシルエットに彼女の幻想的な存在感やボーイッシュな魅力を吹き込んだコレクションを製作しました。© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIORツイードはイギリスのメンズウエアに用いられる生地をそのまま使用しています。ムッシュ ディオールは書籍『ファション小辞典』の中で「ここ数年で、ツイードはドレッシーなスーツにも使用されるようになってきた。ツイードは非常にエレガントなものだと思う。この国でツイードを着ることは『マスト』だ。かつては重量のあるツイードしかなかったが、今や重さや品質、色合いも様々なものが手に入る」と語っています。マレーネ・ディートリッヒのマスキュリンなスーツは、スキャンダルを呼び、女性には自分が気に入った装いを選ぶ権利がある、ということを改めて感じさせます。例えばタイやノースリーブのベストなど、お互いが引き立て合うたくさんの象徴的なアイテムがルックに登場します。ジャケットは、ワイドレッグパンツや、膝下丈のペンシルスカートと組み合わされています。© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIOR1940年代のスタイルを想起させる、繊細で時に軽量なドレスは、スタイリングの核となるランジェリーを覘かせます。ハンマー加工のサテンやクラッシュ加工のベルベット、クレープなどの生地が現代的なスピリットで再解釈されています。裏地付きの大きなコートの下から覗く、レースを散りばめたいくつかのスリップドレスは、「カナージュ」モチーフをあしらったナイロン地のキルティングで仕立てられています。刺繍はブローチを彷彿とさせ、スター、スズラン、クローバー、ビーなど、ムッシュ ディオールが大切にしていたシグネチャーコードを反映しています。レースの襟は、構造的なインターシャとなり、ニットウエアに関しては卓越した創意工夫によってその並外れた多面性が広く展開されています。© Paul Vu ©Artist Claire Fontaine / Courtesy of DIOR2024年4月15日にニューヨークで発表されたディオール2024年フォール コレクションが体現しているのは、文化の融合を祝福する、多岐に渡る可能性。どんなスタイルであろうとも、女性が選んだ人物像に寄り添うシルエットやアイテムを生み出す、自由に関する対話です。© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIOR© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIOR© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIOR© At The Brooklyn Museum / Courtesy of DIORDior Fall 2024 Showhttps://youtu.be/7s5iK9uJRuE@DIOR @MariaGraziaChiuri#DiorFall24 #ディオール