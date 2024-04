俺ちゃんが、マーベルの救世主?マーベル・スタジオ最新作『デッドプール&ウルヴァリン』より、予告編の予告編が公開された。新予告は2024年4月22日の夜に解禁となるようだ。新ポスターもお披露目されている。

映像では、ヒュー・ジャックマンのウルヴァリン/ローガンのこれまでの戦いがフラッシュバックのように描かれ、そこにデッドプール/ウェイド・ウィルソンのアツいメッセージが重ねられている。

「見ろよ。結局、最後は爪を失うんだ。大勢の人を悲しませる。でも旧友ウェイドが現れ、復活を願うだろう。彼は当然、“了解”と答える。

ずっと一緒にやりたかった。デッドプール&ウルヴァリンとして。」

待望のタッグ誕生だ!これが『デッドプール&ウルヴァリン』本編のセリフなのかは不明で、デッドプールが“旧友”を自称しているのも気になるだが、誰もが夢見た最強コンビがついに結成される。

『デッドプール&ウルヴァリン』では、仲間たちから誕生日を祝われていたウェイド・ウィルソン/デッドプールが突如としてTVA(時間変異取締局)に連行され、危険な任務を任されることになる。ヒュー・ジャックマンとライアン・レイノルズがアイコニックなスーツを着て登場する場面では、撮影現場でもという。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。予告編映像は4月22日の夜に登場。

