スタンリー・キューブリック監督の名作映画『シャイニング』(1980)で、物語の舞台となったオーバールックホテルの外観撮影に使用されたティンバーライン・ロッジ(米オレゴン州)で火事があったようだ。

火災が発生したのは2024年4月18日。夜9時30分ごろに屋根裏で3箇所の火災報知器が反応した。約20分後に駆けつけた消防隊によって、夜11時12分までにほぼ鎮火し、30分には完全に鎮火したと発表された。

Firefighters are on-scene of a 3-alarm commercial fire at the historic Timberline Lodge. Crews are working to extinguish the fire. No injuries reported. - Clackamas Fire (@clackamasfire)

現地の報道によると、炎は屋根と屋根裏の一部にとどまり、それ以上は燃え広がらなかった。この火災による怪我人は報告されていない。

まだ火元の特定に至っていないが、煙突から噴き出した燃えかすが外に噴き出したことが火種になった可能性があると、ロッジの担当者は話しているという。この夜は寒く、風が強かったそうだ。

better photos of the fire burning right now at Timberline Lodge, extremely windy tonight and embers are blowing everywhere - Taylor Hatmaker (@tayhatmaker)

現場には美術品や家具が収められており、消化の際に大量の水を浴びた。これらは保存修復家によって運び出されたという。

米オレゴン州最高峰のマウント・フッドに聳え立つティンバーライン・ロッジは、1937年に完成し、国の歴史建造物に指定されている人気のホテル。映画『シャイニング』の恐怖のホテル外観として使用されたことで有名だ。美しい景観と歴史ある建造が楽しめる民族遺産として、今も愛されている。

