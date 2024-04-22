地元産の花を生かし「花経済」を推進 中国重慶市墊江県
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク産業農業・文化・観光融合発展モデル園で咲くシャクヤク。（重慶＝新華社記者/黄偉）
【新華社重慶4月22日】中国重慶市墊江（てんこう）県はここ数年、ボタン・シャクヤク関連産業の発展に力を入れ、花を資源とする「花経済」を推進している。これまでに200品種以上のボタンと36品種のシャクヤクを導入しており、栽培面積は全県で2万ムー（約1330ヘクタール）を超える。
17日、墊江県曹回鎮から出荷されるシャクヤクの切り花。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮から出荷されるシャクヤクの切り花。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮で、出荷前に包装されるシャクヤクの切り花。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク産業農業・文化・観光融合発展モデル園を訪れた観光客。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク産業農業・文化・観光融合発展モデル園で咲くシャクヤク。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク栽培地で花を摘む地元住民。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク栽培地で苗の手入れをする技術者。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク栽培地で苗の手入れをする技術者。（重慶＝新華社記者/黄偉）
17日、墊江県曹回鎮のシャクヤク栽培地で苗を手にした技術者。（重慶＝新華社記者/黄偉）