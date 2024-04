JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

ディズニーリゾートラインにて、2024年6月6日にグランドオープンする東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を記念し、2024年5月7日(火)から東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーの運行がスタート!

さらに、2024年5月28日(火)から「ファンタジースプリングス」をイメージしたフリーきっぷとスーベニアメダルが発売されます☆

ディズニーリゾートライン 東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」ライナー

運行期間:2024年5月7日(火)〜2025年4月7日(月)

ディズニーリゾートラインでは、2024年5月7日(火)より東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーの運行がスタート!

東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーは、2024年6月6日にグランドオープンする東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」を記念し、約1年間登場する車両です。

「ファンタジースプリングス」に登場するディズニー映画『塔の上のラプンツェル』『ピーターパン』『アナと雪の女王』のキャラクターたちがデザインされた外装と、様々なキャラクターたちが描かれた色鮮やかな内装がゲストをお出迎えします。

さらに車内は「ファンタジースプリングス」の心地よい音楽に包まれます☆

※東京ディズニーシー“ファンタジースプリングス”ライナーはリゾートライナー(Type C)グリーンの1編成のみです

※運行時間は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

フリーきっぷ

発売日:2024年5月28日(火)

2024年5月28日(火)からは「ファンタジースプリングス」デザインのフリーきっぷ全6種類を発売。

『ピーター・パン』、

『塔の上のラプンツェル』、

『アナと雪の女王』のほか、

ファンタジースプリングスの美しい世界観を表現したフリーきっぷや、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルをモチーフにしたデザインも登場。

お気に入りのフリーきっぷと共にディズニーリゾートラインを楽しめます。

スーベニアメダル

発売日:2024年5月28日(火)から

「ファンタジースプリングス」のグランドオープンを記念し、「ファンタジースプリングス」のロゴが描かれたスーベニアメダル2種類を発売。

ディズニーリゾートラインで買える、特別なデザインのスーベニアメダルです。

「ファンタジースプリングス」グランドオープンまでのカウントダウンができるフォトロケーション

設置期間:2024年6月5日(水)まで

東京ディズニーシー・ステーションに、「ファンタジースプリングス」グランドオープンまでのカウントダウンができるフォトロケーションが設置されています。

「ファンタジースプリングス」グランドオープンまで、全景イメージを背景に写真撮影を楽しめます。

キャラクターたちがデザインされた外装と、「ファンタジースプリングス」の音楽に包まれる、特別な車両。

東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」ライナーは、2024年5月7日(火)から2025年4月7日までの期間限定で運行予定です☆

