【Stellar Blade】4月26日 発売予定価格: スタンダードエディション 8,980円 デジタルデラックス版 9,980円

4月26日発売予定のプレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」について、本作公式Xより「ステラブレードは、日本版を含むすべての国で検閲されていない同じバージョンを提供しています」との声明が出された。

本作は、「デスティニーチャイルド」や「勝利の女神:NIKKE」など美女が出てくるゲームを数々手掛けてきた韓国のSHIFT-UPによるタイトル。SHIFT-UPは、魅力的な女性を描くことに長けており、本作の主人公「イヴ」の美しさについても各所で話題となっている。

なお、3月29日よりセーブデータを引継ぎ可能な体験版が配信されている。

(C)2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.