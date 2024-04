【アズールレーン ベルファスト メイド長とお買い物Ver.】受注期間:4月19日~7月31日23時59分2025年5月 発売予定価格:27,390円

フィギュアブランド「Brilliant Journey!」は、フィギュア「アズールレーン ベルファスト メイド長とお買い物Ver.」を2025年5月に発売する。通販サイト「Amazon」などで予約を受け付けており、受注期間は7月31日23時59分まで。価格は27,390円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ベルファストがゲーム内衣装「メイド長とお買い物」を着用した姿をフィギュア化したもの。

肩出しニット、タイトスカート、透け感のあるタイツなど普段のメイド姿とは違った魅力が溢れる私服姿を忠実に再現しており、両手に持つチョコ菓子や、足元のショッパーバッグなど情景を醸す小物パーツも付属する。シンプルに見えながらもあらゆる角度から視覚的に楽しむことができるフィギュアに仕上がっている。

「アズールレーン ベルファスト メイド長とお買い物Ver.」

仕様:塗装済み完成品 サイズ:全高 約280mm 素材:ABS、PVC

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は彩色見本を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。