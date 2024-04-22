中国河北省のＧＤＰ、１〜３月は５・６％増

河北省唐山港京唐港区のコンテナ埠頭（ふとう）内のヤード。（資料写真、小型無人機から、唐山＝新華社記者/楊世尭）

【新華社石家荘4月22日】中国河北省統計局は19日、同省の2024年第1四半期（1〜3月）の域内総生産（GDP）が物価変動の影響を除く実質で前年同期比5.6％増の1兆454億元（1元＝約21円）だったと発表した。

産業3部門別の増加値は1次産業が2.4％増の567億7千万元、2次産業が7.9％増の3937億2千万元、3次産業が4.5％増の5949億1千万元だった。

農林畜産漁業の増加値は2.5％増の1037億8千万元。野菜の生産量は1.2％増の449万7千トン、果物は5.7％増の23万9千トンだった。

一定規模（主要業務の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は8.1％増加し、伸び率は前年同期を1.6ポイント上回った。主要3部門では、採鉱業が6.8％増、製造業が8.8％増、電力・熱・ガス・水の生産・供給業が5.4％増となった。

サービス業の増加値は4.5％増で、うち水利環境・公共施設管理業が5.4％、教育が6.3％、衛生・社会活動が9.9％、公共管理・社会保障・社会団体が5.3％それぞれ増加した。

社会消費財小売総額は4.4％増の3660億2千万元となった。消費分野別では、飲食収入が8.0％増の269億6千万元、商品小売が4.1％増の3390億6千万元だった。

消費者物価は0.1％上昇した。生産者物価は3.5％、仕入価格は4.5％それぞれ低下した。

住民1人当たりの可処分所得は5.7％増の8729元、うち都市部は4.9％増の1万1465元、農村部は6.8％増の5748元だった。