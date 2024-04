次期「Apple Watch Series X」は、初代から数えて10周年の記念モデルになると見られているため、シリーズ史上「最大の再設計」になるとの予想があります。

そんなApple Watch Series Xについて、これまでの噂を基にした詳細な予想CG画像が公開されました。

未発表製品の予想CG画像を手がけてきた@concept_central氏は「最新のリーク情報と噂、そして独自の予想」に基づいた次期Apple Watchの自作デザインをXに投稿。同氏は以前も、iPhone 16 Proの予想画像を公開していました。

Finally get to share these renders I've been working on!

Exclusive look at the upcoming Apple Watch Series X via @appltrack, based on the latest leaks and rumors as well as our own predictions. pic.twitter.com/7dSSy9cEqa

— Shea (@concept_central) April 19, 2024