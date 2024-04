2024年、結成10周年を迎えるLucky Kilimanjaroが、4月21日に日比谷野外大音楽堂で開催された<Lucky Kilimanjaro YAON DANCERS 2024 supported by ジャックダニエル>公演内で、2025年2月16日にバンド史上最大規模となる「幕張メッセ」でライブをおこなうことを発表した。3年ぶりの開催となった日比谷野外大音楽堂でのワンマンは、急遽開放した関係者席も含め全てのチケットがソールドアウトしたこともあり、超満員の場内は開演前から熱気で溢れていた。

セットリスト

<Lucky Kilimanjaro YAON DANCERS 2024 supported by ジャックダニエル>

M1:Super Star

M2:350ml Galaxy

M3:風になる

M4:楽園

M5:ZUBUZUBULOVE

M6:Sweet Supermarket

M7:またね

M8:Favorite Fantasy

M9:Drawing!

M10:Fire

M11:後光

M12:Magical Gravity

M13:Burning Friday Night

M14:春はもうすぐそこ

M15:エモめの夏

M16:KIDS

M17:Do Do Do

M18:SAUNA SONG

M19:咲まう

M20:MOONLIGHT

M21:Kimochy

M22:果てることないダンス

M23:踊りの合図

M24:でんでん

M25:実感

M26:無限さ

M27:HOUSE

M28:ひとりの夜を抜け

アンコール

En1:太陽

En2:雨が降るなら踊ればいいじゃない

En3: Call Me Baby

En4: 君が踊り出すのを待ってる

ライブ・イベント情報

<Lucky Kilimanjaro presents.自由“10”に踊ろう TOUR>

6/8(土) 大阪 : 大阪城音楽堂

OPEN 17:00 / START 18:00

6/14(金) 札幌 : Zepp Sapporo

OPEN 18:00 / START 19:00

6/16(日) 仙台 : SENDAI PIT

OPEN 17:00 / START 18:00

6/22(土) 金沢 : EIGHT HALL

OPEN 17:00 / START 18:00

7/6(土) 広島 : CLUB QUATTRO

OPEN 17:00 / START 18:00

7/7(日) 福岡 : Zepp Fukuoka

OPEN 17:00 / START 18:00

7/12(金) 名古屋 : Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

7/15(月・祝) 新潟 : NIIGATA LOTS

OPEN 17:00 / START 18:00

7/20(土) 東京: Zepp DiverCity

OPEN 17:00 / START 18:00

【Official HP最終先行受付中】

Official HP最終先行:\ 5,600

受付期間:4月19日(金) 12:00〜4月29日(月)23:59

https://w.pia.jp/t/luckykilimanjaro-10-tour/



<Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”>

2025年2月16日(日)幕張メッセ国際展示場 4・5ホール

OPEN 15:00/START 17:30

【FC 先行チケット申し込み受付中】

LKDC 最速先行(スタンディング):\7,800

LKDC 先行特別価格(継続割に限る):\7,200

*「継続割」については、91 日以上会員を継続されている方が対象となります(2024 年1 月22 日までに入会、以降継続必須)。

受付期間:4 月21 日(日) 21:00~4 月 30 日(月)23:59

https://fc.luckykilimanjaro.net/

企画制作:dreamusic Artist Management,Inc./VINTAGE ROCK std.

TOTAL INFORMATION:VINTAGE ROCK std.

TEL. 03-5787-5350 [平日12:00−17:00]/WEB https://vintage-rock.com



<イベント出演情報>

「JAPAN JAM 2024」

【日程】2024年4月28日(日)、4月29日(月・祝)、5月3日(金・祝)、5月4日(土・祝)、5月5日

【会場】千葉市蘇我スポーツ公園(千葉市中央区)

【出演日】4月29日(月・祝)



「OTODAMA’24〜音泉魂〜」

【日程】5/4(土)、5/5(日)

【会場】大阪‧泉大津フェニックス(大阪府)

【出演日】5/4(土)



「SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024」

【日程】5/11(土)、5/12(日)

【会場】山梨県山中湖交流プラザ きらら

【出演日】5/11(土)



「METROCK2024」

【日程】5/18(土)、5/19(日)

【会場】新木場・若洲公園 (東京都江東区)

【出演日】5/19(日)



「GREENROOM FESTIVAL’24」

【日程】5/25(土)、5/26(日)

【会場】横浜赤レンガ倉庫

【出演日】5/26(日)



「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」

【日程】8/16(金),8/17(土)

【会場】石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ〈北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目〉

【出演日】後日発表

リリース情報

デジタルシングル「実感」

4/24 RELEASE

01.実感

02.次の朝

SEが流れ始め、インディーズ時代の人気曲「Super Star」からライブはスタート。Vo.熊木の「ダンスは自由です」という呼びかけに呼応したファンの自由な踊りでまずは10周年をともに祝う。続いて、会場の全員と乾杯をする恒例の「350ml Galaxy」、人気ダンサーの yurinasiaがMVに出演し話題となった「楽園」、ファンから長らく愛されている名曲「Sweet Supermarket」など序盤から人気曲を連発し早くも会場を盛り上げる。この春の季節にマッチする別れと出会いをテーマにした「またね」を演奏しエモーショナルな空気を演出すると、「Favorite Fantasy」「Fire」「Magical Gravity」など10周年記念公演に相応しいデビュー当時の楽曲を披露。中盤に突入し、2023年にSNSでの再生回数が11億回を突破し大流行した「Burning Friday Night」で会場全体の大合唱が巻き起こると、夏の定番曲「エモめの夏」や、2024年に入り TikTok でファッション系インフルエンサーに使用され話題を集める「KIDS」とキラーチューンを連発。会場の温度をさらに上げていった。一方、「SAUNA SONG」「咲まう」「MOONLIGHT」などゆったりとした楽曲でこれまでとは一味違った雰囲気を作り上げ、ライブは後半戦へ。「まだまだこの後も踊れますか!」という掛け声とともに「Kimochy」「果てることないダンス」「踊りの合図」「でんでん」と踊り出さずにはいられない楽曲を間髪入れずに畳みかけ、オーディエンスの盛り上がりは最高潮となり、さらには4月24日にリリースされる新曲「実感」を初披露し歓喜の声が湧き上がる。ライブも終盤に差し掛かり、昨年リリースされた「無限さ」や「HOUSE」へと続き、最後は「ひとりの夜を抜け」を演奏し約3年ぶりとなった日比谷野音でのライブ本編の幕を閉じた。アンコールでは、2025年2月16日に幕張メッセ国際展示場 4・5ホールをファイナル公演とした全国ツアー開催を発表し、驚きの声と大きな拍手の音が場内を埋め尽くした。熊木は「ついにあの舞台で僕らもライブをします!2024 年はもちろんですが、2025年2月16日まで踊り切りたいとおもいます。また一緒に踊りましょう!」と10周年を締めくくるツアーを開催出来る喜びをオーディエンスと分かち合い、最後には「君が踊り出すのを待ってる」を演奏し、本編と合わせて32曲にも渡る圧巻のライブを終えた。なお、MCで開催が告げられた<Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “YAMAODORI 2024 to 2025”>は、幕張メッセ公演のみの発表となったが、以外の開催日程については、6/8(土)大阪城野外音楽堂公演を皮切りに行われる<Lucky Kilimanjaro presents.自由”10"に踊ろうTOUR>を進めていく中で順次発表される予定とのこと。彼らが結成 10 周年を締めくくるべく開催する<TOUR“YAMAODORI 2024 to 2025”>。徐々に全貌が明らかになっていくこのツアー、オフィシャルの発表を楽しみにしていて欲しい。なお、2/16(日)幕張メッセ公演については、彼らのオフィシャルファンクラブ「LKDC」会員に向けた最速先行予約が発表と同時にスタートしている。Photo by 田中聖太郎