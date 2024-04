ジェリーズポップコーンと『あらいぐまラスカル』のコラボレーションが決定!

2024年4月23日(火)より、ラスカルコラボパッケージのポップコーンが順次販売されます。

ジェリーズポップコーン『あらいぐまラスカル』コラボレーション

販売期間:2024年4月23日より順次販売開始

※取り扱いのない店舗もあります。

※ポップコーンフレーバーは店舗によって異なります

ジェリーズポップコーンは、ポップコーン専門店!

素材にこだわってすべて手作りされたポップコーンで人気です。

「ラスカル」とジェリーズポップコーンのコラボレーションは今回が初となります。

「ラスカル」の大好物のトウモロコシを原料とするポップコーンのパッケージに、トウモロコシを持った「ラスカル」がデザインされています。

ジェリーズポップコーン『あらいぐまラスカル』コラボレーションは2024年4月23日より順次販売です。

