セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ドナルドダック」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約42×70×24cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの超ビッグサイズ”グランデ”ぬいぐるみに、”赤いほっぺ”の「ドナルドダック」が登場。

ほんのり染まった”赤いほっぺ”がかわいらしいぬいぐるみです☆

おなじみの帽子や服装もしっかり再現されています。

手足を広げたうつ伏せポーズなので、お昼寝やうたた寝のお供にもぴったりです。

全長約70センチの大きなサイズで仕上げられているので、存在感も抜群。

お部屋のアクセントや寝室の癒やしになってくれるディズニーグッズです☆

存在感抜群の”グランデ”ぬいぐるみに、”赤いほっぺ”の「ドナルドダック」が登場。

セガプライズの「ドナルドダック」 赤いほっぺ グランデぬいぐるみは、2024年4月第4週より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

