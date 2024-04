かわいいぬいぐるみや実用的な雑貨がそろうセガのプライズに「ミニオン」たちのグッズが続々登場。

今回は2024年4月以降、全国のゲームセンターなどに順次登場する「ミニオン」グッズを紹介します☆

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

映画も人気の、かわいい「ミニオン」たちのグッズがセガプライズに続々登場。

2024年4月は、「ミニオン」たちの愉快なぬいぐるみと、キャンディモチーフがかわいいマスコットが展開されます☆

ミニオン Lぬいぐるみ コミカルポーズ

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約29×14×14cm

種類:全2種(寝ころび、指さし)

「ミニオン」らしいユニークなポーズがかわいい、大きなぬいぐるみ。

寝転んだり、指さししたりする「ミニオン」が、お部屋の雰囲気を明るくしてくれます☆

ミニオン マスコット ポップキャンディ

投入時期:2024年4月第4週より順次

サイズ:全長約7×4.5×10cm

種類:全4種(ボブ&ティム、ボブ(キャンディ)、ティム(グリーン)、ティム(ピンク))

キャンディモチーフのデザインがかわいらしい「ティム」と「ボブ」のマスコット。

「ボブ」のキラキラとした瞳にも注目です☆

「ミニオン」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット全2種がラインナップ。

セガプライズの「ミニオン」グッズは、2024年4月以降順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

