ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、飲み物を入れると柄が浮き上がって涼しげな「ステンドグラス風プリントのグラス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/くまのプーさん/美女と野獣」ステンドグラス風プリントのグラス

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各1,980円(税込)

サイズ:口径68mm、高さ113mm

容量:約235cc

電子レンジ・食器洗浄機:使用不可

※耐熱グラスではありません

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

テーブルが華やぐステンドグラスのような美しさのグラス。

キャラクターや物語のシーンがステンドグラス風にデザインされています。

また、飲み物を入れると柄が浮き上って涼しげに!

いつもの飲み物がカフェのようなおしゃれなドリンクに変身します☆

デザインは全部で3種類がラインナップ。

ミッキー&ミニー

ピンクと水色の配色も魅力的な「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのグラス。

指揮棒を振る「ミッキーマウス」と、それを見つめる「ミニーマウス」がシルエットで表現されています。

まわりには楽器や音符などのモチーフも散りばめられています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」デザインのグラス。

「くまのプーさん」と「ピグレット」のシルエットに、一面にはハニーポットや風船、お花などのナチュラルなアートがぎっしり☆

ハニカム柄や、色使いなどがボタニカルな雰囲気で素敵です。

美女と野獣

『美女と野獣』デザインのグラス。

劇中にも登場する、ディズニープリンセス「ベル」と「野獣」がステンドグラス風のアートで再現されています☆

後ろにレイアウトされた一輪のバラや、オレンジ色などの温かみのあるカラーリングもおしゃれです。

テーブルが華やぐ、ステンドグラスのような美しさで仕上げられたテーブルウェア。

飲み物を入れると柄が浮き上がって涼しげなステンドグラス風プリントのグラス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

