Microsoftは4月18日(米国時間)、「Commercial preview of Microsoft Office LTSC 2024 is now available」において、「Microsoft Office LTSC 2024」の商用プレビュー版が利用可能となったと伝えた。WindowsおよびmacOSの両ユーザー向けに提供が開始されている。Commercial preview of Microsoft Office LTSC 2024 is now available

○特殊なユースケースに適した長期サポートソリューション、Microsoft Office LTSC 2024のプレビュー版が提供開始Microsoft Office LTSCは、機能アップデートを一度に何年も受け入れることができない規制機器、インターネットに接続されていない製造工程管理機器、または時間を固定する必要がある組み込みアプリケーションを実行する医療検査機器など、長期的なサービスチャネルを必要とする特殊なユースケース向けに提供されているエディションの一つ。プレビュープログラムには、次の製品が含まれている。Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 (Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Accessを含む)Microsoft Office LTSC Standard for Mac 2024 (Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteを含む)Microsoft Project Professional 2024Microsoft Visio Professional 2024Microsoft Office LTSC 2024には、過去のOfficeリリースの機能だけでなく、Microsoft 365 Apps for enterpriseですでに利用可能な新機能のサブセットも含まれる。またサポート期間は、Microsoftのサポートポリシーに従い5年間とされている。なお、一般消費者向けのオンプレミス版Officeである「Microsoft Office 2024」も、2024年後半にリリース予定とされている。こちらもこれまで通り買い切り形式の永続ライセンスとされ、Office LTSC 2024と同様にリリースから5年間のサポート期間が設けられることが発表されている。