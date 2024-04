『ジ・オフィス』新シリーズがついに本格始動！『スター・ウォーズ』スターらが出演へ

英BBCの同名ドラマをもとに、米NBCにて2005年から2013年まで9シーズンにわたって続き、エミー賞で作品賞を含む5冠を達成したコメディドラマ『ジ・オフィス』。のちにNetflixにて配信されて再注目されたこともあり、数年前からリブートの話が持ち上がっていたが、その計画が本格的に動き出したようだ。キャストが二人決まったと、米Hollywood Reporterなど複数のメディアが報じている。

『ジ・オフィス』では、ペンシルベニア州スクラントンにある架空の製紙会社、ダンダー・ミフリンのオフィスで巻き起こる騒動をドキュメンタリー・タッチで描かれた。本家のクリエイターであるグレッグ・ダニエルズが、『サタデー・ナイト・ライブ』の脚本家マイケル・コーマンとともに手掛ける新プロジェクトの最初のキャストとして報じられたのは、『スター・ウォーズ』のハックス将軍役で知られるドーナル・グリーソンと、『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』のシーズン2にヴァレンティーナ役で出演したサブリナ・インパッチャトーレ。彼らの役柄やプロジェクトの詳細は明らかになっていない。

'The Office': Domhnall Gleeson & 'White Lotus's Sabrina Impacciatore Cast In New Greg Daniels Comedy https://t.co/nRBeaZqNJ6

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 19, 2024