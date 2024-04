スピッツが6月19日、Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』 をリリースする。同映像作品に付属される旧双葉幼稚園園舎を忠実に再現したオリジナルペーパークラフトのデザインが公開となった。スピッツの「優しいあの子」が主題歌となった連続テレビ小説『なつぞら』の舞台、北海道・帯広にある旧双葉幼稚園園舎は、1922年(大正11年)に建てられた創建100年を超える木造の園舎で、2017年に国の重要文化財指定を受けた。

■Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』



2024年6月19日(水)発売UNIVERSAL MUSIC STORE限定受注生産予約:https://umusic.jp/Os2sHT3c予約期間:2024年4月3日(水)18:00〜4月25日(木)23:59※予約にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録が必要(登録料無料)。【Blu-ray (1BD+1CD+フォトブック+グッズ)】PDXJ-1011 / ¥8,000+tax※三方背ケース入り紙トレイ仕様※Blu-rayのみ映画本編ドルビーアトモス音声対応(ステレオ・5.1chサラウンドに加えてドルビーアトモスでもお楽しみいただけます)【DVD (2DVD+1CD+フォトブック+グッズ)】PDBJ-1018 / ¥7,000+tax※三方背ケース入り紙トレイ仕様▼映像収録内容 ※Blu-ray / DVD共通・『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』・『優しいスピッツ a secret session in Obihiro 撮影記録』▼CD収録内容『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』より全15曲01. つぐみ02. 冷たい頬03. ハヤテ04. 今05. Holiday06. 空も飛べるはず07. 漣08. 優しいあの子09. 夕焼け10. 雪風11. 大好物12. 未来コオロギ13. ガーベラ14. 名前をつけてやる15. 運命の人▼フォトブック40p予定(未発表写真を含む)▼グッズオリジナルペーパークラフト(旧双葉幼稚園園舎ミニチュア)