スピッツ、映像作品『劇場版 優しいスピッツ』付属ペーパークラフトのデザイン公開
スピッツが6月19日、Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』 をリリースする。同映像作品に付属される旧双葉幼稚園園舎を忠実に再現したオリジナルペーパークラフトのデザインが公開となった。
◆スピッツ 画像
スピッツの「優しいあの子」が主題歌となった連続テレビ小説『なつぞら』の舞台、北海道・帯広にある旧双葉幼稚園園舎は、1922年(大正11年)に建てられた創建100年を超える木造の園舎で、2017年に国の重要文化財指定を受けた。
今回のペーパークラフトはその外観だけでなく室内空間も含めて可能な限り細部にわたって希少な名建築を再現。さらに演奏を行うメンバー4人も自立できる切り抜きペーパーで再現され、屋根を取り外して演奏シーンさながらにメンバー4人を室内に配することも可能となっている。
この旧双葉幼稚園園舎で、WOWOW特別番組のために収録された“ライヴでもドキュメンタリーでもない”映像作品が『優しいスピッツ a secret session in Obihiro』だ。その映像商品化にあたり、WOWOWで放送されたメイキング番組『優しいスピッツ a secret session in Obihiro 撮影記録』が併録されたほか、ペーパークラフト、劇中のセッション音源全15曲を収めたCD、未発表写真を含む貴重なフォトブックも付属したスペシャルパッケージは、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で4月25日(木)23:59までの完全予約販売となる。
■Blu-ray & DVD『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
2024年6月19日(水)発売
UNIVERSAL MUSIC STORE限定受注生産
予約：https://umusic.jp/Os2sHT3c
予約期間：2024年4月3日(水)18:00〜4月25日(木)23:59
※予約にはUNIVERSAL MUSIC STOREの会員登録が必要(登録料無料)。
【Blu-ray (1BD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDXJ-1011 / ￥8,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
※Blu-rayのみ映画本編ドルビーアトモス音声対応(ステレオ・5.1chサラウンドに加えてドルビーアトモスでもお楽しみいただけます)
【DVD (2DVD+1CD+フォトブック＋グッズ)】
PDBJ-1018 / ￥7,000+tax
※三方背ケース入り紙トレイ仕様
▼映像収録内容 ※Blu-ray / DVD共通
・『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』
・『優しいスピッツ a secret session in Obihiro 撮影記録』
▼CD収録内容
『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』より全15曲
01. つぐみ
02. 冷たい頬
03. ハヤテ
04. 今
05. Holiday
06. 空も飛べるはず
07. 漣
08. 優しいあの子
09. 夕焼け
10. 雪風
11. 大好物
12. 未来コオロギ
13. ガーベラ
14. 名前をつけてやる
15. 運命の人
▼フォトブック
40p予定(未発表写真を含む)
▼グッズ
オリジナルペーパークラフト(旧双葉幼稚園園舎ミニチュア)
■デジタルコンピレーションアルバム『春に聴きたいスピッツ』
各種サブスクリプションサービスにて配信
配信リンク：https://spitz.lnk.to/ss2024
※2024年春限定
▼収録曲
01. ときめきpart1
02. 春の歌
03. 若葉
04. チェリー
05. 桃
06. 謝々！
07. 君と暮らせたら
08. スピカ
09. 正夢
10. ヒバリのこころ
関連リンク
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