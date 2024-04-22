１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．１４ドル（＋０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１３．８ドル（＋１５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８８０．８セント（＋４７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５０．５０セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１５（＋２．５５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８３．１４ドル（＋０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１３．８ドル（＋１５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８８０．８セント（＋４７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５０．５０セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１５（＋２．５５）
出所：MINKABU PRESS