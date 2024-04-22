・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．１４ドル（＋０．４１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４１３．８ドル（＋１５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８８０．８セント（＋４７．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５０．２５セント（＋１３．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３３．５０セント（＋６．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５０．５０セント（＋１６．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．１５（＋２．５５）

出所：MINKABU PRESS