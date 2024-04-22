本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想 N/A 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 0.8%（前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:15
予想 3.45% 前回 3.45%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.95% 前回 3.95%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 N/A 前回 0.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（原材料価格指数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -14.2 前回 -14.9（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想 N/A 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 0.8%（前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:15
予想 3.45% 前回 3.45%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.95% 前回 3.95%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30
予想 N/A 前回 0.7%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（原材料価格指数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想 -14.2 前回 -14.9（ユーロ圏消費者信頼感)
※予定は変更することがあります