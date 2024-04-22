【英国】

ライトムーブ住宅価格（4月）08:01

予想 N/A 前回 1.5%（前月比)

予想 N/A 前回 0.8%（前年比)



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:15

予想 3.45% 前回 3.45%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.95% 前回 3.95%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【カナダ】

鉱工業製品価格（3月）21:30

予想 N/A 前回 0.7%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 2.1%（原材料価格指数・前月比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00

予想 -14.2 前回 -14.9（ユーロ圏消費者信頼感)



※予定は変更することがあります

外部サイト