【英国】
ライトムーブ住宅価格（4月）08:01
予想　N/A　前回　1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.8%（前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（4月）10:15
予想　3.45%　前回　3.45%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)
予想　3.95%　前回　3.95%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【カナダ】
鉱工業製品価格（3月）21:30　
予想　N/A　前回　0.7%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　N/A　前回　2.1%（原材料価格指数・前月比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（4月）23:00
予想　-14.2　前回　-14.9（ユーロ圏消費者信頼感)

※予定は変更することがあります