R・マドリーvsバルセロナ 試合記録
【ラ・リーガ第32節】(サンティアゴ・ベルナベウ)
R・マドリー 3-2(前半1-1)バルセロナ
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール(18分)、ルーカス・バスケス(73分)、ジュード・ベリンガム(90分+1)
[バ]アンドレアス・クリステンセン(6分)、フェルミン・ロペス(69分)
<警告>
[R]エドゥアルド・カマビンガ(33分)、ビニシウス・ジュニオール(75分)、ルカ・モドリッチ(83分)
[バ]ジュール・クンデ(75分)、パウ・クバルシ(90分)
観衆:77,981人
└クラシコ主役はベリンガム!! AT劇的決勝弾で対バルサ2戦3発、R・マドリーが独走Vへ
R・マドリー 3-2(前半1-1)バルセロナ
<得点者>
[R]ビニシウス・ジュニオール(18分)、ルーカス・バスケス(73分)、ジュード・ベリンガム(90分+1)
[バ]アンドレアス・クリステンセン(6分)、フェルミン・ロペス(69分)
<警告>
[R]エドゥアルド・カマビンガ(33分)、ビニシウス・ジュニオール(75分)、ルカ・モドリッチ(83分)
[バ]ジュール・クンデ(75分)、パウ・クバルシ(90分)
観衆:77,981人
└クラシコ主役はベリンガム!! AT劇的決勝弾で対バルサ2戦3発、R・マドリーが独走Vへ