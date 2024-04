映画製作へのたゆまぬ情熱や決死のスタント、撮影秘話や共演者とのエピソードなど、トム・クルーズの偉人、超人ぶりを語る逸話は枚挙にいとまがない。ダコタ・ファニングはなんと、『宇宙戦争』(2005)で共演して以来およそ20年、トムから毎年誕生日プレゼントをもらっているそう。のインタビューにて明かしている。

実妹のエルとともに、幼少期にキャリアをスタートしたダコタ。『アイ・アム・サム』(2001)ではショーン・ペン、『マイ・ボディガード』(2004)ではデンゼル・ワシントンと名優の脇で天才子役としての存在感を発揮し、『宇宙戦争』ではトムの娘役を演じ、以降も堅調なステップアップを重ねている。

ダコタはこの度、で配信中の「リプリー」で共演しているアンドリュー・スコットとともにクイズ企画「All About Me」に登場。スコットは「ダコタに初めての携帯電話をあげたのは誰でしょう?」と出題され、「ハリウッドのアイコン、トム・クルーズじゃないかな」と回答し、見事正解。ダコタはモトローラ社のレイザーという機種をトムからプレゼントされて大興奮したようだが、「11歳だったから、誰からも電話もメールも来なかったんですけどね」と笑いながら「持っているだけで嬉しかったし、すごくイケてると感じていました」と当時の喜びを思い返している。更に、トムからの心遣いはそれ一回では終わっていない様子。

「トムは毎年、誕生日プレゼントを贈ってくれるんです。最初にもらった誕生日からずっとね。私も30歳になりました。彼はとても思いやりのある方なんです。」

これにはスコットも「何て素晴らしいんだ」と感嘆しつつ、「僕はまだ何ももらったことないけど」とトムにアピールしている。

ハリウッドを代表するスーパースター、トムは『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作や、宇宙で撮影するというダグ・リーマン監督とのやアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督との新作映画、そして『トップガン』シリーズなど、常に複数のプロジェクトを並行して抱えている状態。共演者や製作陣からこれからもコンスタントに驚きのエピソードが明かされることだろう。

