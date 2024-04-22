¡Úºå¿À¡Û32ºÐ¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¡¡ÌÔÈãÈ½¤«¤éà¾¡¤Æ¤ëÊá¼êá¤È²½¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÃæ¿È
¡¡ºå¿À¤Ï£²£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£³¡½£°¡Ê£·²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ß£¶Ï¢¾¡¡£ÆñÅ¨¡¦Î©Ï²Îµ¤òËÜµòÃÏ¤Ç¥¹¥¤¡¼¥×¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡££±£°ÀïÏ¢Â³£²ÆÀÅÀ°Ê²¼¤È¡¢ÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤à»þ´ü¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¿ØÍÆ¤ò¸Ø¤ëÅê¼ê¿Ø¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ò¹ª¤ß¤Ë¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¤¿Êá¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤ÎÁêÊý¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡£¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æà¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èá¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²¤Î³ô²Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤ÆºÆ¤Ó¾å¾ºÃæ¤À¡½¡½¡£
¡¡Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿½µËö¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¡£¤Ì¤«¤ë¤àÂ¾ì¤È³ê¤ë»ØÀè¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢£·²óÎíÉõ¤Î´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÂ´£¸Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ÎºÍÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£²¾¡£±ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±¡¦£°£´¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎºÍÌÚ¤È³«Ëë°ÊÍè¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÇßÌî¤À¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î¤¿¤áÄê¹ï¤«¤é£µ£³Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅê¼ê¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤µå¤òÁªÂò»è¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä±«¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛµå¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È»î¹ç¸å¤Ï½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÇßÌî¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£¶¾¡£´ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤¬Àè¹Ô¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡ÖÇß¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°µ»½Ñ¤â·òºß¤Çà¾¡¤Æ¤ëÊá¼êá¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤ÆºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Î½ÕÀè¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢ÇÛµå¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â¶á¤¤¤Û¤É¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡££¸·î¤Ë¤ÏÉÔ±¿¤Ë¤â»àµå¤ò¼õ¤±¤Æº¸¼Ü¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¼«¿È¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡õÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤ò´ü¤·Î×¤à¥×¥í£±£±Ç¯ÌÜ¡£ÂÇ·âÌÌ¤³¤½ÂÇÎ¨£±³ä£²Ê¬£±ÎÒ¤ÈÄãÄ´¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ÇÎÉ¹¥¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Ã´Åö¤ÎÅèÅÄ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤âµîÇ¯¥±¥¬¤ò¤·¤Æ²ù¤·¤¤»þ´Ö¤òÄ¹¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ä¡¢Åê¼ê¤Î¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£³£²ºÐ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹âÉ¾²Á¡£»óÉú¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£²¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿ÆùÂÎ¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤³¤½¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡ÖÆüËÜ°ìÊá¼ê¡×¤ÎºÂ¤ò¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£Æñ¤·¤¤°ìÀï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤ò¡ÖºÍÌÚ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇßÌî¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£