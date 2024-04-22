「美少女図鑑アワード2023」白濱美兎、艶肌ボディ大胆披露 大人びた表情で魅了
【モデルプレス＝2024/04/22】「美少女図鑑アワード2023」で3冠を獲得した白濱美兎が、22日発売の「週刊プレイボーイ」19号（集英社）に登場。大人びた表情のグラビアを披露した。
【写真】白濱美兎、ビキニ姿で美バスト披露
「美少女図鑑アワード2023」で週プレ賞含む3冠を獲得した白濱。今号では、大人びた表情で艶肌ボディを大胆に披露している。
なお、本号と同時リリース予定の「【デジタル限定】白濱美兎写真集『右だけのえくぼ』」が、主要電子書店にて発売予定。『週プレ グラジャパ！』 では限定カット付きで配信される。
今号の表紙は日向坂46の正源司陽子。そのほか誌面には丹生明里、山口陽世、#2i2の天羽希純らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】白濱美兎、ビキニ姿で美バスト披露
◆白濱美兎、艶肌ボディ大胆披露
「美少女図鑑アワード2023」で週プレ賞含む3冠を獲得した白濱。今号では、大人びた表情で艶肌ボディを大胆に披露している。
なお、本号と同時リリース予定の「【デジタル限定】白濱美兎写真集『右だけのえくぼ』」が、主要電子書店にて発売予定。『週プレ グラジャパ！』 では限定カット付きで配信される。
◆表紙は日向坂46正源司陽子
今号の表紙は日向坂46の正源司陽子。そのほか誌面には丹生明里、山口陽世、#2i2の天羽希純らが登場する。（modelpress編集部）
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