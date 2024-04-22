フライブルクvsマインツ スタメン発表
[4.21 ブンデスリーガ第30節](Europa-Park Stadion)
※26:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 25 アンドレアス ハンチェ=オルセン
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
MF 43 B. Gruda
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 30 シルヴァン・ビドマー
MF 14 トム・クラウス
MF 20 エジミウソン・フェルナンデス
MF 23 ジョシュア・ギラボギ
MF 24 メルベイユ・パペラ
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 17 リュドヴィク アジョルク
監督
Bo Henriksen
※26:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 44 M. Breunig
監督
クリスティアン・シュトライヒ
[マインツ]
先発
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 3 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 25 アンドレアス ハンチェ=オルセン
DF 31 ドミニク・コール
MF 2 フィリップ・エムウェネ
MF 7 イ・ジェソン
MF 8 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 18 ナディエム・アミリ
MF 19 アントニー・カシ
MF 43 B. Gruda
FW 29 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 30 シルヴァン・ビドマー
MF 14 トム・クラウス
MF 20 エジミウソン・フェルナンデス
MF 23 ジョシュア・ギラボギ
MF 24 メルベイユ・パペラ
FW 9 カリム・オニシウォ
FW 17 リュドヴィク アジョルク
監督
Bo Henriksen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります