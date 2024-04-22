[4.21 ブンデスリーガ第30節](Europa-Park Stadion)

※26:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 5 マヌエル・グルデ

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 17 ルーカス・キュブラー

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 6 アティッラ・サライ

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 33 J. Makengo

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 34 M. Röhl

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 44 M. Breunig

監督

クリスティアン・シュトライヒ

[マインツ]

先発

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 3 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 25 アンドレアス ハンチェ=オルセン

DF 31 ドミニク・コール

MF 2 フィリップ・エムウェネ

MF 7 イ・ジェソン

MF 8 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

MF 18 ナディエム・アミリ

MF 19 アントニー・カシ

MF 43 B. Gruda

FW 29 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 30 シルヴァン・ビドマー

MF 14 トム・クラウス

MF 20 エジミウソン・フェルナンデス

MF 23 ジョシュア・ギラボギ

MF 24 メルベイユ・パペラ

FW 9 カリム・オニシウォ

FW 17 リュドヴィク アジョルク

監督

Bo Henriksen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります