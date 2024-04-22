[WEリーグ]首位・浦和は3発快勝! MF清家貴子が10戦連発の快挙でJリーグ含む記録を更新:第16節
WEリーグは21日、第16節を開催した。首位三菱重工浦和レッズレディースは敵地で9位マイナビ仙台レディースと対戦し、3-0で勝利した。MF清家貴子が10試合連続となるゴールを挙げ、Jリーグを含む連続得点記録を更新。さらに今季15点目で、WEリーグの1シーズン最多得点記録も塗り替えた。
2位INAC神戸レオネッサは12位ノジマステラ神奈川相模原のホームに乗り込み、3発快勝。3位アルビレックス新潟レディースはFW道上彩花の2ゴールを含む4発で11位AC長野パルセイロ・レディースを下している。
【第16節】
4月21日(日)
[ヨドコウ]
C大阪 1-1 東京NB
[C]脇阪麗奈(79分)
[東]鈴木陽(75分)
[ユアスタ]
マイ仙台 0-3 浦和
[浦]栗島朱里(15分)、伊藤美紀(50分)、清家貴子(74分)
[新潟陸]
新潟L 4-1 AC長野
[新]道上彩花2(3分、68分)、石田千尋(13分)、園田瑞貴(25分)
[A]奥川千沙(52分)
[ギオンス]
N相模原 0-3 I神戸
[I]守屋都弥(38分)、成宮唯(67分)、高瀬愛実(73分)
[熊谷陸]
EL埼玉 2-1 S広島R
[E]吉田莉胡2(29分、76分)
[S]小川愛(55分)
[NACK]
大宮V 0-0 千葉L
2位INAC神戸レオネッサは12位ノジマステラ神奈川相模原のホームに乗り込み、3発快勝。3位アルビレックス新潟レディースはFW道上彩花の2ゴールを含む4発で11位AC長野パルセイロ・レディースを下している。
4月21日(日)
[ヨドコウ]
C大阪 1-1 東京NB
[C]脇阪麗奈(79分)
[東]鈴木陽(75分)
[ユアスタ]
マイ仙台 0-3 浦和
[浦]栗島朱里(15分)、伊藤美紀(50分)、清家貴子(74分)
[新潟陸]
新潟L 4-1 AC長野
[新]道上彩花2(3分、68分)、石田千尋(13分)、園田瑞貴(25分)
[A]奥川千沙(52分)
[ギオンス]
N相模原 0-3 I神戸
[I]守屋都弥(38分)、成宮唯(67分)、高瀬愛実(73分)
[熊谷陸]
EL埼玉 2-1 S広島R
[E]吉田莉胡2(29分、76分)
[S]小川愛(55分)
[NACK]
大宮V 0-0 千葉L