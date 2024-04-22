£Ó£Ë£Å£´£¸¸¦µæÀ¸£·¿Í¤¬Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¡¡¼Ä¸¶µþ¹á¡ÖÀèÇÚÊý¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Ï£²£°Æü£±£´»þ¤«¤é£²£±Æü£±£¸»þ¤Þ¤ÇÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡¡£²£¸»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡¡¡ÁÄ©Àï¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤Ï£²£°£±£µÇ¯£³·î¤Ë£±£·»þ´ÖÇÛ¿®¡¢£²£°Ç¯£µ·î¤Ë£²£´»þ´ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëºÇÄ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡ÖºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Ã¥È·èÄêÀï¡ª¡×¡Ö¿û¸¶çýÜ¿£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°´ë²è¡×¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¸ø±é¡×¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶£°¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤Ï¸¦µæÀ¸¤Î¾º³ÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÂ¼°É¡Ê£±£¸¡Ë¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡Ê£±£µ¡Ë¡¢¸¶Í¥Ç«¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à£Ó¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡Ê£±£¹¡Ë¡¢»³Â¼¤µ¤¯¤é¡Ê£±£·¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¦ÐÔ¡Ê£±£·¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à£Ë¶¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ê£±£¶¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à£Å¤ÎÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¤·¤¿£·¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ÂçÂ¼°É¡Ö»ä¤Ï¥Á¡¼¥à£Ó¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë°ìÈÖÂ¿¤¯½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á£±£±´üÀ¸¤ÏÄ¹¤¤´Ö£¶¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È£²Ç¯°Ê¾å¸¦µæÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à£Ó¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡Ö¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à£Ó¤ÎÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤È¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼ÂÎÏ¤â¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à£Ó¤Î¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶Í¥Ç«¡Ö»ä¤Ïº£¤Þ¤ÇÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤êÆ±´ü¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÌÂÏÇ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¤£Ó£Ë£Å£´£¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à£Ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸Ø¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Ä¸¶µþ¹á¡Öº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à£Ë¶¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀèÇÚÊý¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»³Â¼¤µ¤¯¤é¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥ó¥À¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à£Ë¶¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ°¦ÐÔ¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶á¤¯¤Ç£±£±´ü¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é·Ð¸³¤Îº¹¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à£Ë¶¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬£Ë¶¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¡Ö»ä¤Ï¥Á¡¼¥à£Å¤Ë¡Ê¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤¬¡Ë£±¿Í¤ÇÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀèÇÚÊý¤¬àÂç¾æÉ×¤À¤èá¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à£Å¤ËÆþ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀèÇÚÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×