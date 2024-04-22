[4.21 プレミアリーグ第34節](クレイヴン・コテージ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[フルハム]

先発

GK 17 ベルント・レノ

DF 3 カルヴァン バッセイ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 21 ティモシー・カスターニュ

DF 33 アントニー・ロビンソン

MF 14 ボビー・リード

MF 18 アンドレアス・ペレイラ

MF 22 アレックス・イウォビ

MF 26 ジョアン・パリーニャ

MF 28 サシャ ルキッチ

FW 19 ロドリゴ・ムニス

控え

GK 1 マレク・ロダーク

DF 2 ケニー・テテ

DF 13 ティム・リーム

MF 6 ハリソン・リード

MF 8 ハリー・ウィルソン

MF 10 トム・ケアニー

FW 7 ラウール・ヒメネス

FW 9 アルマンド・ブロヤ

FW 11 アダマ・トラオレ

監督

マルコ・シウバ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 78 ジャレル クアンサー

MF 3 遠藤航

MF 19 ハービー・エリオット

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 20 ディオゴ・ジョタ

控え

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 21 コスタス・ツィミカス

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

監督

ユルゲン・クロップ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります