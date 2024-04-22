フルハムvsリバプール スタメン発表
[4.21 プレミアリーグ第34節](クレイヴン・コテージ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 17 ベルント・レノ
DF 3 カルヴァン バッセイ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 14 ボビー・リード
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 22 アレックス・イウォビ
MF 26 ジョアン・パリーニャ
MF 28 サシャ ルキッチ
FW 19 ロドリゴ・ムニス
控え
GK 1 マレク・ロダーク
DF 2 ケニー・テテ
DF 13 ティム・リーム
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 9 アルマンド・ブロヤ
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
監督
ユルゲン・クロップ
※24:30開始
<出場メンバー>
[フルハム]
先発
GK 17 ベルント・レノ
DF 3 カルヴァン バッセイ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ティモシー・カスターニュ
DF 33 アントニー・ロビンソン
MF 14 ボビー・リード
MF 18 アンドレアス・ペレイラ
MF 22 アレックス・イウォビ
MF 26 ジョアン・パリーニャ
MF 28 サシャ ルキッチ
控え
GK 1 マレク・ロダーク
DF 2 ケニー・テテ
DF 13 ティム・リーム
MF 6 ハリソン・リード
MF 8 ハリー・ウィルソン
MF 10 トム・ケアニー
FW 7 ラウール・ヒメネス
FW 9 アルマンド・ブロヤ
FW 11 アダマ・トラオレ
監督
マルコ・シウバ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 78 ジャレル クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 19 ハービー・エリオット
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 21 コスタス・ツィミカス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
監督
ユルゲン・クロップ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります