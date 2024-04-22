【週刊少年ジャンプ 2024年21号】4月22日 発売価格：290円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年21号」を本日4月22日に発売する。価格は290円。

今号では、尾田栄一郎氏の「ONE PIECE」が連載再開となる。表紙&巻頭カラーには、「Aliens Area」などでも知られる那波歩才氏による新連載、死霊術士バトルマンガ「極東ネクロマンス」が登場。センターカラーには、和久井健氏の「願いのアストロ」、三浦糀氏の「アオのハコ」が掲載される。なお、今週の「僕のヒーローアカデミア」は休載となる。

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