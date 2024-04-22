「ONE PIECE」連載再開！ 「週刊少年ジャンプ 2024年21号」本日発売表紙&巻頭カラーに那波歩才氏の新連載「極東ネクロマンス」が登場
【週刊少年ジャンプ 2024年21号】
4月22日 発売
価格：290円
一部地域で発売日が異なります。
4月22日 発売
価格：290円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年21号」を本日4月22日に発売する。価格は290円。
今号では、尾田栄一郎氏の「ONE PIECE」が連載再開となる。表紙&巻頭カラーには、「Aliens Area」などでも知られる那波歩才氏による新連載、死霊術士バトルマンガ「極東ネクロマンス」が登場。センターカラーには、和久井健氏の「願いのアストロ」、三浦糀氏の「アオのハコ」が掲載される。なお、今週の「僕のヒーローアカデミア」は休載となる。
週刊少年ジャンプ21号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) April 21, 2024
新連載3連弾第2弾❗️
『ALIENS AREA』の那波歩才が贈る死霊術士バトル‼️
表紙&巻頭カラーは『極東ネクロマンス』🎉
センターカラーは『願いのアストロ』『アオのハコ』‼️
※今週の『僕のヒーローアカデミア』は休載します
電子版👇https://t.co/3nRohLsf7j pic.twitter.com/jgaVmw7fVb
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