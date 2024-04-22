「週刊ヤングマガジン」21・22合併号が本日発売！ヤンマガweb公開のグラビアも公開
4月22日 発売
価格：510円
講談社は、雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年21・22合併号」を4月22日に発売する。価格は510円。
表紙と巻頭グラビアには前号から引き続き登場する本郷柚巴さんとミスマガジン2018グランプリの沢口愛華さんが掲載。また、巻中グラビアは桑島海空さん、巻末グラビアにはまぁみさん・あいめろさん・AiRiさん・KIMIさん・田中流瑠さんの5人が登場。さらに、本記事ではヤンマガwebで公開の企画「ヤンマガアザーっす！」のグラビアもあわせて公開する。
巻頭カラーには連載1周年突破記念を記念してマンガ「だれでも抱けるキミが好き」が登場。作者・武田スーパー氏からの報告と謝罪企画も掲載される。
巻中カラーにはコミックス第1巻が5月7日に発売予定の「平成敗残兵☆すみれちゃん」をはじめ、人気上昇中のラッパーマンガ「咲花ソルジャーズ」やコミックス第4巻が発売中の「ゴールデンドロップ」、累計220万部突破を果たした「パリピ孔明」などが登場する。
巻末グラビアより沢口愛華さん・本郷柚巴さん
巻中グラビアより桑島海空さん
巻末グラビアより、まぁみさん・あいめろさん・AiRiさん・KIMIさん・田中流瑠さん
「ヤンマガアザーっす！」より沢口愛華さん・本郷柚巴さん
「ヤンマガアザーっす！」より桑島海空さん
「だれでも抱ける君が好き」
「平成敗残兵☆すみれちゃん」
「咲花ソルジャーズ 」
「ゴールデンドロップ」
「パリピ孔明」
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