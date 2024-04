【ブルーアーカイブ ウエハース2】4月22日 発売価格:165円

バンダイは、「ブルーアーカイブ ウエハース2」を本日4月22日に発売する。価格は165円。

本商品は、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」をモチーフにしたカード入りウエハースの第2弾。カードは、キャラクター25種、ビジュアルカード4種、シークレットカード1種の全30種が用意されており、キャラメルクリーム味のウエハースが入っている。

【「ブルーアーカイブ ウエハース2」内容】

・メタリックプラカード1枚(全30種/うちシークレット1種)

・キャラメルクリーム味ウエハース1枚

(C) 2024 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.